Šipkařské šílenství: Letňany se chystají na epickou bitvu o trůn. Které hvězdy dorazí?
Napětí, elektrizující atmosféra a šipky létající milimetry od sebe. Praha se chystá na 6. ročník Czech Darts Open, kde se od 4. do 6. září popere 48 hráčů z celého světa. Je jisté, že třídenní bitva o prestižní trofej nabídne divákům v hale i u televizních obrazovek skvělou podívanou. Kdo patří mezi hlavní favority?
1. Luke „The Nuke“ Littler
- Světový žebříček: 1.
Absolutní špička a aktuální vládce světových šipek míří do Česka. Luke Littler jede na vítězné vlně po ovládnutí World Matchplay. Dvojnásobný mistr světa zavítá na český turnaj jako jednoznačný favorit, který letos cílí na jediné – perfektní sezonu. Vítězství na české půdě by ho k tomuto milníku mohlo o krůček přiblížit.
2. Luke „Cool Hand Luke“ Humphries
- Světový žebříček: 3.
V Praze již podruhé obhajuje titul a letos by na cestě za ním mohl zastavit svého jmenovce a největšího rivala Luka Littlera. Na posledním velkém turnaji, Matchplay v Blackpoolu, utrpěl zdrcující porážku hned v prvním kole a potřebuje si spravit chuť. Česká půda mu navíc svědčí. Rodák z Readingu má na turnaji dohromady už tři tituly, z toho dva za sebou.
3. Gian „The Giant“ van Veen
- Světový žebříček: 2.
Nová krev nizozemských šipek ukazuje, že s ní svět musí počítat. Čtyřiadvacetiletý vicemistr světa letos našel přemožitele pouze v Littlerovi. Kromě toho má na svém kontě také titul mistra Evropy z loňského roku. Přes svůj nízký věk působí v profesionální lize PDC už od roku 2022 a chlubí se i dvojnásobným juniorským titulem mistra světa z let 2024 a 2025.
4. Michael „MVG“ van Gerwen
- Světový žebříček: 7.
Po Philu Taylorovi nejznámější šipkař planety. Nizozemec Michael van Gerwen je trojnásobný mistr světa a na kontě má víc titulů než zbylí hráči z první pětky dohromady. Má to ale jeden háček: sedmatřicetiletý fenomén v Letňanech dosud nikdy nevyhrál. Během léta se navíc herně trápil a od roku 2012 je poprvé mimo první světovou šestku.
5. Jonny „The Ferret“ Clayton
- Světový žebříček: 5.
Nejstarší z úvodní pětice. Jednapadesátiletý Velšan házel šipky na terč už v roce 1995 – tedy v době, kdy největší favorit turnaje Littler ještě nebyl na světě. Do PDC se probojoval poměrně pozdě, až v roce 2015. Na pražský turnaj přijíždí ve velké pohodě, v polovině srpna totiž vyhrál New Zealand Darts Masters, když ve finále deklasoval Gerwyna Price.
6. Česká a slovenská reprezentace
Domácí barvy v Letňanech obléknou čtyři Češi, o kterých rozhodne ostrá kvalifikace pouhý den před startem turnaje. Šance jsou otevřené, ale fanoušci spoléhají především na účast české jedničky Karla Sedláčka. Zajímavým oživením je také Martin Homola – slovenský šipkař, který si svou vstupenku mezi elitu vybojoval ve východoevropské kvalifikaci.
PDC hráči, kteří automaticky postupují do 2. kola:
Jméno / Světový PDC žebříček
- #1 Luke „The Nuke“ Littler / 1.
- #2 Luke „Cool Hand Luke“ Humphries / 3.
- #3 Gian „The Giant“ van Veen / 2.
- #4 Michael „MVG“ van Gerwen / 7.
- #5 Jonny „The Ferret“ Clayton / 5.
- #6 James „The Machine“ Wade / 6.
- #7 Gerwyn „The Iceman“ Price / 4.
- #8 Josh „Rocky“ Rock / 8.
- #9 Stephen „The Bullet“ Bunting / 9.
- #10 Danny „The Freeze“ Noppert / 10.
- #11 Ryan „Heavy Metal“ Searle / 12.
- #12 Gary „The Flying Scotsman“ Anderson / 11.
- #13 Chris „Hollywood“ Dobey / 14.
- #14 Wessel Nijman / 13.
- #15 Ross „Smudger“ Smith / 16.
- #16 Nathan „The Asp“ Aspinall / 15.
Poznámka: řazení 1., 2. apod. v textu je podle toho, jako jsou nasazení do turnaje, světový žebříček není stejný jak jejich nasazení.