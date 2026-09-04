Snový úvod na postup nestačil. Rosí, Brejcha i slovenská naděje se s pražským turnajem loučí
Měl to být slavný vstup domácích barev do prestižního turnaje Czech Darts Open. Úvodní hozené šipky zvedly celou arénu ze sedaček a slibovaly prvotřídní senzaci z rukou naprostého outsidera. Místo historického triumfu a vysněného souboje s králem šipek Lukem Littlerem ale následoval drsný střet s realitou. Zkušené zahraniční hvězdy nenechaly nikoho na pochybách a česko-slovenské sny o postupu v odpoledním bloku nemilosrdně rozcupovaly.
Do prvního kola Czech Darts Open se kvalifikovali čtyři Češi, včetně Karla Sedláčka a Adama Gawlase, na které čeká až večerní program. Po roce se do českého kvarteta probojoval i Jiří Brejcha a výběr uzavřel nováček David Rosí.
Právě posledně zmíněný se v Letňanech představil v pátek jako první, a to v zápase proti Angličanovi Andrewovi Gildingovi. Hned od začátku Rosí nastavil laťku vysoko maximálním náhozem 180 bodů a vítězstvím v úvodním legu. Hala téměř vybuchla radostí.
Od toho momentu se však v zápase výrazně trápil, až nakonec utrpěl tvrdou porážku 3:6. „Ze začátku jsem byl překvapený, že Andrew (Gilding) nehrál to, co znám. Na konci se ale chytil a předvedl kvality profíka,“ shrnul Rosí, který jen pár hodin před turnajem ještě řešil povinnosti ve své stavební firmě. Přezdívce „Workoholik“ nezůstal nic dlužen.
Slovák přišel o zápas s Littlerem
Druhým domácím hráčem v odpoledních zápasech byl o něco ostřílenější Jiří Brejcha. Po náročné kvalifikaci to ale v prvním utkání neměl o nic lehčí. Jeho soupeřem byl Ir William O'Connor. Český reprezentant sice uhrál jeden leg, na zastavení rozjetého Ira to ale zdaleka nestačilo a prohrál 1:6. „Myslel jsem si, že něco uhraji. Chtěl jsem se rozehrát, ale uběhlo to strašně rychle,“ popsal zklamaný Brejcha.
Odpoledne pak nastoupila ještě jedna mladá kometa, Slovák Martin Homola, který vyzval Němce Nika Springera. Ten byl ale na pódiu suverénní a Homolovi nepustil ani jediný leg. Pokud by přitom Slovák zvítězil, ve druhém kole by se utkal s úřadujícím mistrem světa Lukem Littlerem. „Dostával jsem zprávy, ne že budu hrát s Nikem, ale rovnou že si můžu zahrát s Littlerem,“ usmíval se po vyřazení Homola.
Ve večerní části se představí dva zbývající čeští reprezentanti. Adam Gawlas se popere s Krzysztofem Ratajskim a Karel Sedláček změří síly s Australanem Damonem Hetou.