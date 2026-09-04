Čeští šipkaři z kola ven. Gawlas i Sedláček na Czech Darts Open podlehli světové špičce
Neproměněné doubly se staly českým šipkařům osudnými. Adam Gawlas i Karel Sedláček sice předvedli před domácím publikem v Praze bojovné výkony, na světovou špičku to ale nestačilo. Po prohrách s Krzysztofem Ratajským a Damonem Hetou zůstává víkendový program Czech Darts Open bez české účasti.
Večerní zápasy prvního kola Czech Darts Open odstartovaly ve velkolepém stylu. Po odpoledním zklamání obou českých reprezentantů bylo nutno fanouškům spravit chuť.
První se o to pokusil Adam Gawlas, který momentálně ve světovém žebříčku figuruje na 99. místě. Proti němu nastoupil Polák Krzysztof Ratajski, dvacítka PDC žebříčku. Publikum však mělo jasného favorita. Gawlas zápas nezačal podle svých představ a hned úvodní leg ztratil vůči „Polskému orlovi.“ Zbytek zápasu se nesl v podobném duchu. I když se Gawlasovi povedlo získat dva legy, na vítězství to zdaleka nestačilo a s Ratajskim prohrál 2:6.
„Potil jsem se víc než v plaveckém bazénu. Jinak jsem se cítil dobře,“ popsal vyčerpaný Gawlas. Prohra před českým publikem ho mrzí. „Jsou tady i hejtři, kteří budou psát, ale ti reální fanoušci si zaslouží, abych na turnajích, jako je tento, vyhrával,“ zhodnotil.
Kritickým momentem zápasu bylo, když se čtyřiadvacetiletému Gawlasovi nedařilo ukončit leg. „Všechny úspěchy šipkařů, kteří toho mnoho dosáhli, visí na tom, aby to v důležitých momentech zavírali, což mně se nepovedlo,“ dodal.
Zlý Kája nestačil na Australana
Naděje na český postup tak zůstala pouze na Karlovi Sedláčkovi, který má s Gawlasem dlouhodobě skvělý vztah: „On je pro mě jako šipkařský taťka,“ řekl dojatý Gawlas, „nemusel mi pomáhat, ale když už jsem myslel, že skončím, tak on mi řekl, že to je jenom dočasné a půjde to.“
Ke konci napínavého prvního večera v letňanské EXPO Aréně se pak „Zlý Kája“ představil v celé své síle. Měl před sebou silného soupeře, Australana Damona Hetu, světovou třiadvacítku. Zatímco Zlý Kája nastupoval v ovacích, při příchodu Hetu bylo slyšet značné bučení. Soupeři se naopak přivítali s úsměvem.
První dva legy Sedláčkovi těsně ujely. Pak se už ale nenechal zastavit. Dotahovali se až do stavu 4:4, kdy se projevila neúprosnost Hety. Sedláček i navzdory domácímu publiku prohrál 4:6. „Měl jsem tam pár legů, které jsem nezavřel, a mrzí mě to,“ popsal Sedláček po zápasu.
Celá aréna křičela jeho jméno, on se však snažil soustředit na zápas. Atmosféra ho ale nakonec strhla. Když vyrovnal na 3:3, tak si věčně klidný Sedláček na pódiu i zakřičel: „Cítil jsem, že to hala chce vidět, i když normálně to nedělám. Tato atmosféra tě opravdu rozebere,“ vysvětlil.
Praha se tak letos nedočkala domácího postupu ani jednoho ze čtyř hráčů. Druhá kola i tak budou plná napětí, top 16 žebříčku PDC mělo totiž přímý postup do sobotních zápasů.