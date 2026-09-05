Littler znovu v Česku! Šipkařský fenomén míří za nesmrtelností, potvrdí to v Letňanech?
Šipkařská horečka v Praze propuká naplno. Fenomenální Luke Littler potvrdil roli hlavní hvězdy turnaje Czech Darts Open a už v sobotu večer zahájí své tažení za dalším velkým triumfem. Cesta k titulu a postupu na evropský šampionát ale vede přes nabitého pavouka. Hned první duel slibuje nelítostnou bitvu, která naplno otestuje formu suverénního Angličana.
Hvězdný Luke Littler si v sobotu večer potřetí zahraje na české půdě, a to ve druhém kole Czech Darts Open. Jako nasazená jednička byl přímo nominován do sobotních zápasů. Čekal už jen na jméno svého soupeře, o kterém se rozhodovalo v pátek.
V úvodním klání se nakonec popere s Nikem Springerem. Německý šipkař v prvním kole suverénním skóre 6:0 vyřadil jedinou slovenskou naději, Martina Homolu.
Littler a Springer se již dvakrát potkali, naposledy v úvodním zápase na World Matchplay v Blackpoolu. Tam Němec utrpěl drtivou porážku 6:10. Devatenáctiletý Angličan jednoznačně vede na zápasy 2:0.
Nejistá účast
Do poslední chvíle nebylo jasné, zda se mistr světa na turnaji objeví. Účast potvrdil už dříve, avšak jeho jméno jen pár dní před kláním pořád viselo ve vzduchu. „Řekl nám, že přijede, ale situace se u něj změnila, takže to může hrát roli,“ popsal týden před začátkem turnaje promotér a organizátor Pavel Korda.
Nyní je však jasné, že se Littler hodlá ukázat a potvrdit status světové jedničky. Na cestě do síně slávy musí vyhrát všechny Major turnaje sezony. Doposud se mu to daří. Posledním přírůstkem byla trofej Phila Taylora v Blackpoolu.
Další důležitou zastávkou na této krasojízdě je právě pražský turnaj. Czech Darts Open je totiž součástí European Tour, ze které se nejlépe placení hráči sezony kvalifikují na Evropský šampionát. Vítězství v Česku Littlerovi k postupu výrazně napomůže.
Cestu nebude mít vůbec jednoduchou. S Michaelem van Gerwenem nebo Johnnym Claytonem se může potkat již ve čtvrtfinále. Největšího rivala a obhájce titulu Luka Humphriese uvidí nejdříve v samotném vrcholu turnaje. Jako nasazená dvojka je totiž na opačné straně rozpisu.
Přítomnost světové jedničky představuje pro zbytek startovního pole tichou hrozbu. Jak se s ní hned v prvním kole popasuje Niko Springer, uvidí fanoušci už v sobotu večer. Ostře sledovaný duel odstartuje ve 20:30 na stanicích Sport1 a Sport2.