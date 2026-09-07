Littler dobyl Prahu! V Letňanech překazil rivalovi hattrick, ten hlásil: Vrať mi mou trofej
Praha viděla šipkařské finále snů. Vyvrcholení pražského turnaje Czech Darts Open nabídlo bitvu dvou jmenovců, ze které nakonec vyšel vítězně devatenáctiletý Luke Littler. Jak hodnotí britský zázrak svůj premiérový letňanský triumf?
Třetí a poslední den Czech Darts Open nabídl českým fanouškům nezapomenutelnou podívanou. Do večerních bojů se probojovala absolutní špička, ale nablýskanou trofej si mohl odnést jen jeden z nich. Finále nabídlo to, na co všichni čekali – souboj titánů. Luke Littler, dvojnásobný mistr světa a světová jednička, versus Luke Humphries, mistr světa z roku 2024, světová dvojka a trojnásobný šampion Czech Darts Open. Z opačných stran pavouka se probojovali až do finále. Z napínavého souboje vítězně odcházel Littler se skóre 8:6.
„Nebyl to mezi mnou a Lukem (Humphriesem) úplně nejlepší zápas, ale je to další výhra,“ popsal Littler po turnaji. Ve finálovém zápasu měl průměr pouhých 95,25, zatímco osobní průměr drží nad 101. I když v neděli večer nehrál nejlepší šipky života, na vítězství to bohatě stačilo.
Respekt mezi hvězdami
Vzájemná rivalita obou jmenovců se táhne už několik let. Aktuální bilance se ale nyní ještě víc přiklání na stranu devatenáctiletého talentu, a to v poměru 24:15. Littler navíc svému staršímu krajanovi překazil cestu ke třetímu titulu v řadě. „Je to skvělý pocit. Luke (Humphries) vyhrál 2022, 2024 a 2025. Mohl to být hattrick, ale bohužel, zastavil jsem ho,“ řekl s hrdostí.
Zlá krev by se tu ale hledala marně, protože oba rivalové se navzájem hluboce respektují. Devatenáctiletý Angličan dokonce prozradil, co si stihli bezprostředně po zápase říct: „Řekl mi ‚dobrá práce‘ a že jsme odvedli, co šlo. Byl to extrémně dlouhý den. Reálně jsme od rána na nohou a celé odpoledne hrajeme. Ale když na konci člověk vyhraje, tak to celé stojí za to,“ řekl s úsměvem. Na druhé straně byl Humphries, který žertovně vyhlásil: „Vrať mi mou trofej!“
Pro Littlera je to premiérový titul v Letňanech, v předchozích letech se do finále ani nepodíval. Nyní se však raduje. „Je skvělý pocit být zpátky na pódiu před fanoušky, hrát co nejlepší šipky a užívat si to.“ Pražský turnaj mu navíc přinesl i odměnu 35 tisíc liber.
A ambice na příští rok? Littlerův plán je jasný. „Chci obhájit titul, to je jediná věc!“