Předplatné

Největší úspěch české historie! Šipkař Sedláček ovládl elitní turnaj, statisícová odměna

Karel Sedláček ovládl jeden z podniků série Players Championship v Hertogenboschi
Karel Sedláček ovládl jeden z podniků série Players Championship v HertogenboschiZdroj: Godfrey Pitt / Actionplus / Profimedia
Karel Sedláček a jeho parťák Petr Křivka si na Světovém poháru zahrají čtvrtfinále
Karel Sedláček nečekaně vypadl už v 1, kole šipkařského mistrovství světa
Karel Sedláček nestačil v dramatické bitvě na Dirka van Duijvenbodeho
Karel Sedláček předvedl na úvod světového šampionátu fantastický výkon
Karel Sedláček výborně zavíral, průměr vytáhl skoro na 100 bodů a slaví zasloužený postup do 2. kola
Karel Sedláček nastupuje ke svému utkání 1. kola MS proti Raymondu Smithovi
Karel Sedláček slaví první výhru na MS a postup do druhého kola
9
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Šipky
Vstoupit do diskuse (1)
  • Karel Sedláček vyhrál turnaj Players Championship v Hertogenboschi a jako vůbec první český šipkař v historii získal titul na profesionálním okruhu PDC.
  • Na cestě za trofejí porazil sedm soupeřů včetně hvězdných hráčů a ve strhujícím finále přetlačil Angličana Scotta Williamse těsně 8:7 v rozhodujícím legu.
  • Triumf v Nizozemsku vynesl sedmačtyřicetiletému Čechovi odměnu přes 420 tisíc korun, posun na životní 53. místo žebříčku i jistotu účasti na finálovém majoru.

Absolutní fantazie! Karel Sedláček ovládl jeden z podniků série Players Championship v Hertogenboschi a jako první český šipkař vyhrál turnaj na profesionálním okruhu PDC. Ve finále zvládl rozhodující leg proti Scottu Williamsovi z Anglie a vítězstvím 8:7 si zajistil finanční odměnu 15.000 liber (asi 426.000 korun).

„Čekal jsem na to více než deset let a teď je to tady. Je to šílené,“ uvedl Sedláček. Sedmačtyřicetiletý šipkař se triumfem posunul na 53. místo žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Zároveň stvrdil svou účast na Players Championship Finals. Listopadový major bude vyvrcholením celé série 32 turnajů.

Sedláček v Nizozemsku potvrdil formu z víkendového turnaje World Series Finals, kde v osmifinále po výborném výkonu podlehl světové trojce Gianu van Veenovi 7:10. Ve středu v Hertogenboschi musel zdolat sedm soupeřů, mimo jiné anglické hvězdy Chrise Dobeyho (15. hráč světa), Nathana Aspinalla (16.) nebo Damona Hetu z Austrálie (22.), jemuž oplatil porážku z nedávného turnaje PDC v Praze.

Ve finále Sedláček narazil na souseda v žebříčku Williamse. Semifinalista mistrovství světa z roku 2024 vedl 4:2, český šipkař ale skóre otočil a za stavu 7:5 mu chyběl poslední krok k vítězství. Ten udělal až v rozhodujícím legu.

Turnaje se zúčastnil i druhý český držitel profesionální karty PDC Adam Gawlas, který vypadl ve 3. kole s domácím Jermainem Wattimenou.

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučujeme

Články z jiných titulů