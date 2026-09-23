Největší úspěch české historie! Šipkař Sedláček ovládl elitní turnaj, statisícová odměna
- Karel Sedláček vyhrál turnaj Players Championship v Hertogenboschi a jako vůbec první český šipkař v historii získal titul na profesionálním okruhu PDC.
- Na cestě za trofejí porazil sedm soupeřů včetně hvězdných hráčů a ve strhujícím finále přetlačil Angličana Scotta Williamse těsně 8:7 v rozhodujícím legu.
- Triumf v Nizozemsku vynesl sedmačtyřicetiletému Čechovi odměnu přes 420 tisíc korun, posun na životní 53. místo žebříčku i jistotu účasti na finálovém majoru.
Absolutní fantazie! Karel Sedláček ovládl jeden z podniků série Players Championship v Hertogenboschi a jako první český šipkař vyhrál turnaj na profesionálním okruhu PDC. Ve finále zvládl rozhodující leg proti Scottu Williamsovi z Anglie a vítězstvím 8:7 si zajistil finanční odměnu 15.000 liber (asi 426.000 korun).
„Čekal jsem na to více než deset let a teď je to tady. Je to šílené,“ uvedl Sedláček. Sedmačtyřicetiletý šipkař se triumfem posunul na 53. místo žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Zároveň stvrdil svou účast na Players Championship Finals. Listopadový major bude vyvrcholením celé série 32 turnajů.
Sedláček v Nizozemsku potvrdil formu z víkendového turnaje World Series Finals, kde v osmifinále po výborném výkonu podlehl světové trojce Gianu van Veenovi 7:10. Ve středu v Hertogenboschi musel zdolat sedm soupeřů, mimo jiné anglické hvězdy Chrise Dobeyho (15. hráč světa), Nathana Aspinalla (16.) nebo Damona Hetu z Austrálie (22.), jemuž oplatil porážku z nedávného turnaje PDC v Praze.
Ve finále Sedláček narazil na souseda v žebříčku Williamse. Semifinalista mistrovství světa z roku 2024 vedl 4:2, český šipkař ale skóre otočil a za stavu 7:5 mu chyběl poslední krok k vítězství. Ten udělal až v rozhodujícím legu.
Turnaje se zúčastnil i druhý český držitel profesionální karty PDC Adam Gawlas, který vypadl ve 3. kole s domácím Jermainem Wattimenou.