Jestli se chci chovat jako k***t, tak budu! Sedláčkův finálový soupeř se rozohnil na sítích
- Karel Sedláček dosáhl historického úspěchu pro české šipky, když jako první Čech ovládl turnaj nejvyšší kategorie Pro Tour na Players Championship 30.
Poražený finalista Scott Williams po zápase neudržel emoce a odhodil šipky, za což sklidil vlnu kritiky, kterou na sociálních sítích ostrými slovy odmítl.
Díky triumfu získal český reprezentant prémii v přepočtu 420 tisíc korun a definitivně si zajistil účast na prestižních nadcházejících majorech.
Absolutní senzace, životní úspěch Karla Sedláčka a historický moment pro české šipky. Tak by se dalo označit vítězství českého hráče na turnaji Players Championship 30, který se konal v nizozemském Hertogenboschi. Čeští hráči už sice v minulosti dokázali triumfovat na turnajích PDC, nikdy se jim však nepodařilo ovládnout podnik nejvyšší kategorie, tedy turnaj série Pro Tour.
V roce 2023 se z vítězství radoval Vítězslav Sedlák, který ovládl jeden z turnajů Challenge Tour určené hráčům bez profesionální karty. Dva triumfy na své konto zapsal také Adam Gawlas, jenž dokázal vyhrát dva podniky Development Tour. Ta je určena hráčům ve věku od 16 do 24 let a nastoupit do ní mohou i držitelé profesionální karty.
„Zlej Kája“ patří mezi nejoblíbenější hráče na okruhu a přímo během zápasů často dokáže ocenit kvalitní šipky svého soupeře. „Karel je jeden z nejmilejších lidí na Tour a každý den z něj vyzařuje pozitivita. Je to prostě skvělý člověk,“ řekl o něm před dvěma lety Ricky Evans, aktuálně 54. hráč světového žebříčku.
Podobně o českém reprezentantovi mluví také zahraniční fanoušci. „Jsem za Karla tak šťastný,“ napsal jeden z uživatelů sociální sítě X. „Mám z Karla obrovskou radost. Všichni říkají, že je to jeden z nejmilejších lidí na Tour. Už si tenhle úspěch dlouho zasloužil,“ přidal se další.
Poražený finalista se na Instagramu pustil do fanoušků
Vlna kritiky se naopak snesla na jeho finálového soupeře Scotta Williamse. Ten porážku příliš neunesl a po podání ruky vzteky zahodil své šipky. „Ubohé chování Williamse na konci, opravdu trapné,“ kritizoval jeden z fanoušků. „Je to škoda. Chápu, že byl zklamaný, ale no tak, chlape. Ukaž trochu respektu.“
Sám Williams se později k incidentu vyjádřil na Instagramu. „Nejdřív chci pogratulovat Karlovi k vítězství. Je to neuvěřitelný chlapík a zasloužil si vyhrát. Reagoval jsem tak, protože jsem byl naštvaný sám na sebe. Minul jsem několik šipek na singly. Promluvím s Karlem příště, až ho uvidím, omluvím se mu a popřeju hodně štěstí,“ řekl anglický šipkař.
Zároveň se ostře ohradil proti kritice fanoušků: „A pro vás všechny, kteří píšete, že jsem se choval jako k***t. Právě jsem vyhrál 10 tisíc liber. Paráda. Minul jsem šipky, abych vyhrál ještě o pět tisíc liber víc, což by mi zajistilo lepší místo v žebříčku. Takže pro všechny z vás - nestrkejte svůj zas****j nos do mých věcí. Jestli se chci chovat jako k***t, budu se chovat jako k***t. Vy můžete pokračovat v psaní komentářů.“
Kromě vítězné prémie ve výši 15 tisíc liber, tedy zhruba 420 tisíc korun, si Sedláček definitivně zajistil účast na majoru Players Championship Finals. Prakticky jistou má také účast na vrcholu sezony v podobě mistrovství světa v londýnském Alexandra Palace a velmi blízko je rovněž startu na prestižním Grand Slamu.