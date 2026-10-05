Film Šipkaři: Jakub Štáfek k nepoznání v příběhu o géniovi, který před lidmi netrefí terč
Představte si, že máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný, kdo vám může pomoci, je šílený šipkařský génius, který však před lidmi netrefí ani terč. Film Šipkaři odhaluje první teaser absurdní jízdy s Tomášem Maštalírem a Jakubem Štáfkem v hlavních rolích. Výraznou českou hereckou stopu dále posilují Kryštof Hádek, Ondřej Brzobohatý a Ivan Franěk. Do českých kin film vstoupí už ve čtvrtek 8. října.
Šipkaři kombinují černý humor, akci a kriminální zápletku s pořádnou dávkou absurdity. Přinášejí svět, v němž má každý svůj plán, každý něco skrývá a každý je přesvědčený, že právě on má situaci pod kontrolou.
Hlavní postava Pepé (Tomáš Maštalír) věří, že tentokrát to konečně vyjde. Stačí udělat několik správných rozhodnutí. Najít správné lidi. Nepanikařit. A hlavně... nic nepokazit. Jenže jeho život nikdy nešel podle plánu. Když se po roce znovu setká s Milánkem (Jakub Štáfek), rozběhne se série událostí, které nikdo nemohl předvídat.
Šipky, zapadlé hospody a svět blízký českému publiku
Příběh zavádí diváky do prostředí šipkařských turnajů a zapadlých hospod, které je českému publiku důvěrně známé. Právě sem vstupuje kriminální zápletka, podsvětí a sled stále absurdnějších situací. Kontrast obyčejné hospodské reality s velkými plány hrdinů dává filmu jeho osobitý humor, tempo a energii.
Za scénářem stojí trojice Tomáš Dušička, Jakub Machala a Daniel Dangl. Jakub Machala film zároveň režíruje a Daniel Dangl je jeho producentem. „Šipkaři jsou úlet. Něco jako hod na terč se zavázanýma očima. Všichni počítají s tím, že se netrefíte. Ale když trefíte bullseye... bude to pecka,“ říká Tomáš Dušička, autor divácky úspěšného filmu Invalid.
Scénář staví na výrazných postavách, svižných dialozích a humoru balancujícím na hraně absurdity. „U Šipkařů jsme chtěli spojit humor, napětí a absurdní situace do příběhu, který se neustále posouvá kupředu a divák nikdy přesně neví, co přijde dál. Specifické je především množství výrazných postav a jejich vzájemné propojení. A samozřejmě Tomáš Maštalír a Jakub Štáfek tvoří skvělý tandem, jehož energie a vzájemná chemie jsou podle mě jedním z největších lákadel filmu. Věřím, že diváci dostanou komedii, která je překvapí, pobaví a hlavně si ji v kině užijí,“ říká producent Daniel Dangl, který stojí také za úspěšnými filmy Kavej a Kavej 2.
Silná herecká sestava
A silná česká herecká sestava Jedním z největších trumfů filmu je dvojce Tomáš Maštalír a Jakub Štáfek. Oba prošli výraznou vizuální proměnou a představí se v podobách, v jakých je diváci dosud neměli možnost vidět. Jakub Štáfek jako šipkařský génius Milánek překvapí dlouhými dredy a rolí, která má daleko k jeho dosavadním filmovým postavám. Vzájemná chemie, energie a komediální timing ústřední trojice ženou příběh kupředu od první až do poslední scény.
České obsazení dále posilují Kryštof Hádek, Ondřej Brzobohatý a Ivan Franěk. Vedle nich se ve filmu objeví také Táňa Pauhofová a Lukáš Latinák; v menších rolích diváci uvidí i lyžařku Petru Vlhovou a hokejistu Mariána Gáboríka.
Za vznikem filmu stojí produkční společnost Noemo ve spolupráci s generálním partnerem Niké. Do českých kin snímek uvede distribuční společnost Falcon. Hlavním partnerem je televize Prima.