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Film Šipkaři: Jakub Štáfek k nepoznání v příběhu o géniovi, který před lidmi netrefí terč

Do kin jde nová komedie Šipkaři
Do kin jde nová komedie ŠipkařiZdroj: Falcon
Do kin jde nová komedie Šipkaři
Do kin jde nová komedie Šipkaři
Do kin jde nová komedie Šipkaři
Do kin jde nová komedie Šipkaři
Do kin jde nová komedie Šipkaři
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iSport.cz
Šipky
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Představte si, že máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný, kdo vám může pomoci, je šílený šipkařský génius, který však před lidmi netrefí ani terč. Film Šipkaři odhaluje první teaser absurdní jízdy s Tomášem Maštalírem a Jakubem Štáfkem v hlavních rolích. Výraznou českou hereckou stopu dále posilují Kryštof Hádek, Ondřej Brzobohatý a Ivan Franěk. Do českých kin film vstoupí už ve čtvrtek 8. října.

Šipkaři kombinují černý humor, akci a kriminální zápletku s pořádnou dávkou absurdity. Přinášejí svět, v němž má každý svůj plán, každý něco skrývá a každý je přesvědčený, že právě on má situaci pod kontrolou.

Hlavní postava Pepé (Tomáš Maštalír) věří, že tentokrát to konečně vyjde. Stačí udělat několik správných rozhodnutí. Najít správné lidi. Nepanikařit. A hlavně... nic nepokazit. Jenže jeho život nikdy nešel podle plánu. Když se po roce znovu setká s Milánkem (Jakub Štáfek), rozběhne se série událostí, které nikdo nemohl předvídat.

Šipky, zapadlé hospody a svět blízký českému publiku

Příběh zavádí diváky do prostředí šipkařských turnajů a zapadlých hospod, které je českému publiku důvěrně známé. Právě sem vstupuje kriminální zápletka, podsvětí a sled stále absurdnějších situací. Kontrast obyčejné hospodské reality s velkými plány hrdinů dává filmu jeho osobitý humor, tempo a energii.

Za scénářem stojí trojice Tomáš Dušička, Jakub Machala a Daniel Dangl. Jakub Machala film zároveň režíruje a Daniel Dangl je jeho producentem. „Šipkaři jsou úlet. Něco jako hod na terč se zavázanýma očima. Všichni počítají s tím, že se netrefíte. Ale když trefíte bullseye... bude to pecka,“ říká Tomáš Dušička, autor divácky úspěšného filmu Invalid.

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Scénář staví na výrazných postavách, svižných dialozích a humoru balancujícím na hraně absurdity. „U Šipkařů jsme chtěli spojit humor, napětí a absurdní situace do příběhu, který se neustále posouvá kupředu a divák nikdy přesně neví, co přijde dál. Specifické je především množství výrazných postav a jejich vzájemné propojení. A samozřejmě Tomáš Maštalír a Jakub Štáfek tvoří skvělý tandem, jehož energie a vzájemná chemie jsou podle mě jedním z největších lákadel filmu. Věřím, že diváci dostanou komedii, která je překvapí, pobaví a hlavně si ji v kině užijí,“ říká producent Daniel Dangl, který stojí také za úspěšnými filmy Kavej a Kavej 2.

Silná herecká sestava

A silná česká herecká sestava Jedním z největších trumfů filmu je dvojce Tomáš Maštalír a Jakub Štáfek. Oba prošli výraznou vizuální proměnou a představí se v podobách, v jakých je diváci dosud neměli možnost vidět. Jakub Štáfek jako šipkařský génius Milánek překvapí dlouhými dredy a rolí, která má daleko k jeho dosavadním filmovým postavám. Vzájemná chemie, energie a komediální timing ústřední trojice ženou příběh kupředu od první až do poslední scény.

České obsazení dále posilují Kryštof Hádek, Ondřej Brzobohatý a Ivan Franěk. Vedle nich se ve filmu objeví také Táňa Pauhofová a Lukáš Latinák; v menších rolích diváci uvidí i lyžařku Petru Vlhovou a hokejistu Mariána Gáboríka.

Za vznikem filmu stojí produkční společnost Noemo ve spolupráci s generálním partnerem Niké. Do českých kin snímek uvede distribuční společnost Falcon. Hlavním partnerem je televize Prima.

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