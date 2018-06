Squashisté se utkají o tituly ve čtyřhře. Je náročnější a zábavnější

Zahrát si squashovou čtyřhru je možné pouze v některých sportovních centrech. Nehraje se totiž na běžném kurtu, tam by se všichni pomačkali. Čtyrhra vyžaduje větší hřiště a nutná je tak posuvná boční stěna. „S prostorem není problém. Za celou dobu se mi nestalo, že by mě někoho raketou uhodil při hře. Akorát mě jednou někdo trefil míčkem, což je zcela běžné také u dvouhry,“ vysvětluje Byrtus, který do zítřejšího turnaje vstoupí s parťákem Benjaminem Bergelem jako druzí nasazení. Turnajové jedničky domácího mistrovství ve čtyřhře jsou Michal Valenta a Michal Jirka.

Jaké je ideální strategie na čtyřhru? „Těžko říct, na každého jiná. Hodně záleží na přesné hře dozadu, doplňování s parťákem a na pestré hře dopředu,“ tvrdil Byrtus, který si ještě zahraje turnaj v mixu se svojí partnerkou Michaelou Čepovou. „Holky mají svůj způsob hry, je trochu pomalejší a bez větších kontaktů... O to je to zajímavější,“ dodal Byrtus.

VIDEO: Takhle to vypadá při squashové čtyřhře





Favoritkami v ženském pavouku jsou Eva Feřteková a Zuzana Kubáňová, racketlonová světová šampionka a domácí mistryně z roku 2017. A zda se neplánuje squashová čtyrhra více zařadit i do světových turnajů PSA? „Čtyřhra je určitě zajímavá podívaná, ale v tuto chvíli se hraje jako doplněk na zpestření, například na konci sezony,“ dodal Tomáš Fořter, generální sekretář České asociace squashe.

Mistrovství České republiky ve čtyrhře se uskuteční v sobotu v Sadské. Finálové zápasy se odehrají pravděpodobně ve večerních hodinách.