Krpálek na ME v Praze zlato nezíská, nestačil na Rusa. Žije šance na bronz

David Pulkrábek (vpravo) nestačil v prvním kole ME v judu na Saliha Yildize z Turecka • ČTK / Šimánek Vít

Salih Yildiz a David Pulkrábek v prvním kole ME v judu • ČTK / Šimánek Vít

Judisté mají na ME v Praze zakázané podávat si ruce • ČTK

Dějiště ME v judu 2020 • Český svaz juda

Za první dva dny reprezentace nasbírala jen dvě výhry, na finiš ale zbývá největší eso. Lukáš Krpálek jde v těžké váze odhodlaně do boje. • archiv Sportu

Lukáš Krpálek vstoupil do ME v judu úspěšně • ČTK

Lukáš Krpálek vstoupil do ME v judu úspěšně • ČTK

Olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek prohrál ve čtvrtfinále mistrovství Evropy v Praze na ipon s Rusem Tamerlanem Bašajevem. Jde do oprav a může mít maximálně bronz. K tomu potřebuje úřadující mistr světa v nejtěžší váhové kategorii vyhrát příští dva zápasy. Ve hře Krpálek zůstává jako poslední z dvanácti českých reprezentantů, kteří se v O2 Areně od čtvrtka představili.

Krpálek, pro něhož je ME prvním turnajem po jedenácti měsících, měl jako nasazená jednička nejprve volný los. Ve druhém kole si poradil s Johannesem Freyem. Proti německému soupeři si zpočátku počínal opatrněji, ale pak se dostal k oblíbenému boji na zemi. Když dostal Freye na tatami podruhé, podařilo se mu páčení a soupeř minutu před koncem zápas vzdal.

Ve čtvrtfinále byl ale nad Krpálkovy síly Bašajev, předloňský vicemistr Evropy a druhý muž nedávného Grand Slamu v Budapešti. Ruský reprezentant měl od začátku převahu a po dvou povedených útocích ukončil zápas po minutě a dvanácti sekundách. V opravách čeká Krpálka bronzový medailista z Ria Or Sasson z Izraele, kterého zatím ve všech třech vzájemných zápasech porazil.

Vedle Krpálka dnes z Čechů postoupil už jen Jiří Petr v devadesátce. V zápase prvního kola s ukrajinským reprezentantem Quedjauem Nhabalim prohrával, ale duel otočil 59 sekund před koncem, kdy se mu povedl chvat na ipon. Pak ale nestačil na úřadujícího mistra světa a světovou dvojku Noëla Van't Enda z Nizozemska, kterému podlehl sedmnáct sekund před koncem na ipon.

Snaha o výrazný bodový zisk do olympijského žebříčku nevyšla ve stejné kategorii Davidu Klammertovi. V prvním kole vzdoroval bronzovému medailistovi z posledních dvou MS Axelu Clergetovi, ale po minutě a půl „zlatého skóre“ nezvládl boj na zemi a po Francouzově škrcení duel skončil. „Tahal jsem za kratší konec. Nevím, čím to bylo. Cítil jsem se dobře připravený. Nejnadějnější to bylo deset vteřin před koncem, kdy jsem měl dobrý nástup. Jinak jsem tam moc těch dobrých nástupů neměl,“ řekl.

Alice Matějčková při debutu na ME v poslední sekundě neustála útok favorizované Rusky Antoniny Šmelevové. Její účinkování v kategorii do 78 kg skončilo rovněž hned po prvním zápase. „Chybělo asi víc sil, protože celý zápas se vyvíjel docela dobře. I jsem jí tam bránila ten její hák. Jak má dlouhé ruce, tak jsem se k ní vůbec nemohla dostat. To mě stálo docela dost sil a ona toho využila a v poslední sekundě mě hodila na ipon,“ komentovala své vystoupení.