Krpálek je na ME blízko medaili, po dvou výhrách prošel do semifinále

Krpálkův neoblíbený soupeř Henk Grol se krátce před ME odhlásil • Profimedia.cz

Olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek je na mistrovství Evropy v semifinále. Po výhrách nad Bělorusem Alexandrem Vachovjakem a Gruzíncem Levanem Matiašvilim má blízko k první evropské medaili od roku 2018, kdy v nejtěžší váhové kategorii získal titul. O postup do finále se v Lisabonu utká s neoblíbeným Nizozemcem Henkem Grolem.

V prvním kole měl Krpálek jako světová jednička volný los. Ve druhém narazil na Vachovjaka, který ho před dvěma měsíci porazil na Grand Slamu v Tel Avivu. Tentokrát český reprezentant běloruského judistu udolal. V posledních sekundách čtyřminutového zápasu dostal soupeře na zem a tam ho udržel, takže zvítězil na ipon.

Podobný průběh mělo i čtvrtfinále proti obhájci bronzu z pražského ME Matiašvilimu. Také v tomto zápase měl český úřadující mistr světa v poslední minutě více sil. Dvakrát Gruzínce povalil a v posledních sekundách základní doby jeho odpor na tatami definitivně zlomil.

David Klammert, jenž podobně jako Krpálek získal nedávno bronz na Grand Slamu v Turecku, doplatil v kategorii do 90 kilogramů na těžký los. V prvním kole měl volno a ve druhém dostal světovou dvanáctku Marcuse Nymana ze Švédska, vítěze letošních Grand Slamů v Tbilisi a Antalyi. Klammert držel s favorizovaným Seveřanem krok, 16 sekund před koncem ale dostal třetí napomenutí a byl vyřazen. Ambiciózní cíle, se kterými na letošní ME přijel, tak nenaplnil. Na kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu to ale nemá prakticky žádný vliv. Tam budou klíčové jeho výsledky na Grand Slamu v Kazani a na mistrovství světa.