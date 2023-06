Ragbistky slaví skalp Španělek, medaile i olympijská kvalifikace jsou blízko

České ragbistky cítí velkou šanci probojovat se alespoň do kvalifikace o OH v Paříži 2024. Aby ne, jsou mezi poslední čtyřkou Evropských her. Stačí navázat na čtvrtfinále proti Španělsku a v úterý uspět i proti Polkám.

„Náročný zápas. Myslím, že jsme samy sebe překvapily. Jsem spokojená s naším výkonem,“ vyprávěla po výhře 17:12 Kristýna Riegertová.

„Pro nás je to největší úspěch, co se nám za několik let stal. Teď už hrajeme o medaile, lepší pocit mít nemůžeme,“ shodly se reprezentantky Petra Vacková a Pavlína Čuprová.

V případě úspěchu proti Polsku pravděpodobně ve finále narazí na Velkou Británii, s níž na závěr skupiny prohrály 5:37.

Muži třikrát padli ve skupině, ale v boji o umístění se dočkali prvního úspěchu a zítra zabojují o celkově 9. místo proti Litvě.

Evropské hry v Krakově - sedmičkové ragby dnes:

Muži - skupina B:

Česko - Belgie 7:40.

O 9. - 12. místo:

Česko - Rumunsko 21:15.

Ženy - skupina A:

Česko - Velká Británie 5:37.

Čtvrtfinále:

Česko - Španělsko 17:12.

Ragbistky čeká boj o medaile. Největší úspěch, hlásí Vacková s Čuprovou Video se připravuje ...

Dva bronzy z thajského boxu, Štěchová získá minimálně stříbro

Česká výprava na Evropských hrách v Polsku získá minimálně stříbrnou medaili v thajském boxu zásluhou Terezy Štěchové. Sedmadvacetiletá reprezentantka po druhé výhře na turnaji v Myšlenicích postoupila do úterního finále. Jedna výhra stačila na zisk bronzu Jakubu Klaudovi a Ondřeji Malinovi, kteří dnes v semifinále neuspěli. Sbírka českého týmu v Krakově před finálovým duelem Štěchové aktuálně čítá tři zlaté, čtyři stříbrné a pět bronzových medailí.

Štěchová, jež soutěží ve váhové kategorii do 63,5 kg, oba zápasy ukončila před limitem. Nedělní čtvrtfinále proti Lusi ter Davtjanové z Arménie zastavil rozhodčí po opakovaném počítání soupeřky ve druhém kole, dnešní semifinále s Emili Rzajevovou z Ázerbájdžánu ukončil ringový sudí (RSC) ve třetím kole. „Bojovala (soupeřka) dobře. Měla docela rány na to, že to byla šestnáctiletá holčina. Naštěstí pro mě to v klinči moc neuměla. V tom jsem dominovala,“ konstatovala na webu českého olympijského týmu Štěchová.

Ve finále se utká s o rok mladší tureckou boxerkou Bedihou Tacyildizovou, jež oba své duely vyhrála na body. „Bojovala jsem s ní dvakrát a dvakrát jsem s ní prohrála. Jistota stříbrné medaile mě trochu uklidňuje, takže půjdu do finále s čistější hlavou,“ řekla.

Malina ve váze do 81 kg vyhrál vstupní duel RSC, ale v souboji o finále podlehl na body Ukrajinci Jehoru Skurichinovi. „Byl lepší a zkušenější. Nepustil mě vůbec k ničemu. Snad to vyjde příště. Evropské hry jsou ale nejprestižnější akce, na které jsem zatím byl, a moc si toho vážím,“ uvedl dvaadvacetiletý Malina.

O osm let starší Klauda po nedělním úspěchu podlehl v semifinále jednadevadesátky těsně na body Italovi Enricu Pellegrinovi Pellegrimu. „Bylo to vyrovnané. Dneska mi to sedlo, ale soupeř chtěl asi o trošičku víc než já. A to rozhodlo,“ řekl.