Extrémní obtížnost! Ondra zase zářil: Nejlepší přelezy historie, komunita je v šoku
Fenomenální lezec Adam Ondra předvedl další sérii unikátních výkonů. Během zimy na venkovních boulderech hned čtyřikrát vyrovnal světový rekord v obtížnosti přelezu stylem „flash“. Dál ho čeká příprava na Světový poháru v lezení na obtížnost, který se uskuteční od 3. do 7. června na Štvanici.
Se závodním boulderingem se Adam Ondra rozloučil vloni, aby šetřil své tělo. Během zimy se ale vydal na nejtěžší outdoorové bouldery světa.
„Závodnímu boulderingu jsem se přestal věnovat po loňském Světovém poháru v Praze, i kvůli tomu, že už to cítím na svém těle, zvláště v ramenou. Novodobý styl, kdy se hodně skáče z jednoho chytu do druhého, je pro ramena náročný,“ vysvětluje Ondra. „Skalní bouldering je víc konzervativní lezení, na které jsem zvyklý odmalička, ale dříve jsem se mu nikdy nevěnoval plně. Na skalách jsem se věnoval větším projektům. Teď jsem chtěl zkusit něco méně stresového. O to víc mě návrat k boulderingu lákal, abych věděl, kam se můžu v téhle disciplíně posunout.“
V posledních měsících se tak vydal do světa lézt přírodní bouldery ve skalách stylem „flash“ tedy na první pokus se znalostí informací o cestě. Němec Yannick Flohé na nich vloni v létě poprvé prolomil hranici obtížnosti 8C flash boulderem Foundation’s Edge ve švýcarském Fionnay. Na něj pak navázal Francouz Jules Marchaland boulderem Power of Now Direct.
Ondra už v minulém roce navázal na Flohého a vylezl stylem flash boulder Foundation´s Edge. V zimě pak vylezl na další tři bouldery obtížnosti 8C.
„Nejvíc si cením bouldru Emotional Landscapes v rakouském Maltatalu. Je to legendární a technicky nesmírně komplikovaná cesta, má hodně málo přelezů, ač to hodně lidí zkoušelo. Nejenže je těžký, je i hodně komplikovaný technicky. Proto lidé, kteří ho už vylezli, na tom museli hodně pracovat, aby pochopili ty komplexní pohyby,“ líčí Ondra.
Ve Švýcarsku vylezl také boulder Lion’s Share a následně náročný boulder Celestite ve Val Bavona, který je založen na specifické technice „kolenování“.
„U Celestite jde o každý milimetr natočení těla a zakládání kolen do neznatelných výstupků. Je to styl lezení, který mám rád. Měl jsem obrovskou radost, že se to všechno na první pokus povedlo,“ pochvaloval si.
V boulderingu momentálně končí klasifikační stupnice na hranici 9A, tento boulder ale nikdo nevylezl stylem flash. Existuje i jeden boulder s návrhem obtížnosti 9A+.
„Obtížnost 8C je opravdu extrémní a moc lidí na světě ji ani po mnoha dnech nacvičování nedokáže vylézt,“ uvedl Ondra. „Moc mě těší ohlas z lezecké komunity, která je možná až šokována tím, co se mi podařilo.“
Po dobrodružství ve skalách ho teď čeká návrat na umělou stěnu, aby byl připraven na červnový Světový pohár ve své oblíbené disciplíně lezení na obtížnost.
„Teď se už budu věnovat spíše lezení na laně. Potřebuji nabrat vytrvalost před závodní sezonou a Světovým pohárem, kde to není jen o čisté síle, ale i vytrvalosti,“ vysvětluje Ondra. „Tuto sílu se nyní budu snažit přetavit do ideální formy, abych se divákům v Praze představil na začátku června v co nejlepším světle.“