Krpálek o trash talku soupeře na ME: Já bych si to nedovolil. Spíš se to nemá, říká kouč
Judista Lukáš Krpálek musí v těžké váze čelit obrovské síle a technické zdatnosti soupeřů. Ve finále ME v Tbilisi ho ale domácí Gruzínec Guram Tušišvili zaskočil několika dobře mířenými větami. „Popravdě se to úplně moc často nestává. Je pravda, že mě to trošičku rozhodilo,“ řekl Krpálek po návratu se stříbrnou medailí.
Svým způsobem to byl druh trash talku. Lukáš Krpálek ho na mistrovství Evropy nezažil před zápasem, nýbrž přímo uprostřed boje. Ve vřavě rozpálené arény to v souboji dvou velkých rivalů nemohlo být slyšet, ale Krpálek to postřehl. Tušišvili mu svá slova špital přímo do ucha.
„Trošičku mě rozhodilo, když na mě kolikrát spustil, ať už nezápasím, že to stačí,“ vysvětloval Krpálek. „Už jednou se mi to stalo na Grand Prix v Linci, kdy mi říkal, ať nechodím do ne-waza, do boje na zemi, kterou mám dobrou a on se jí trošičku obává. Vyskočila na mě fotka, jak se na sebe smějeme. To bylo po momentu, co mi řekl, ať už nezápasím. Začal jsem se smát, přesto, že jsem se měl koncentrovat na výkon. Mluvit v zápase… Já bych si to nedovolil.“
V bojových sportech sice vzájemné hecování během zápasu bývá docela běžné, judo je ale specifické. Jeho základy stojí na filozofickém učení Džigoró Kana. Vzájemná úcta mezi bojovníky je klíčová.
„Spíš se to nemá,“ hodnotí Tušišviliho chování reprezentační trenér Petr Lacina. „Nevím, jestli je popsáno v pravidlech, já si toho nevšiml. V intenzitě utkání se to ztratilo. To byl jejich soukromý dialog. Ani rozhodčí to nepostřehl.“
Vyhrocenější vztahy po olympiádě
Tušišvili patří k životním soupeřům českého šampiona. Na mistrovství Evropy 2020 v Praze mu Gruzínec sebral medaili v boji o bronz. Krpálek se revanšoval vítězstvím ve finále na olympiádě 2021 v Tokiu, kde protivníka udolal svou fyzickou kondicí. V Tbilisi v neděli sice prohrával na wazari, ale v konci zápasu na soupeře těžce tlačil.
„Směřovalo to k tomu, ať ten nátlak není zvyšovaný,“ míní Krpálek o Tušišviliho nezvyklé komunikaci. „On samozřejmě ví, že já mám dobrý závěr zápasu. Už jednou se mi ho podařilo porazit na olympiádě v Tokiu. Ke konci zápasu po tom nátlaku, který jsem vyvíjel, se mi ho podařilo udolat. Tentokrát jsem šel zápas vyhrát, chtěl jsem ho za každou cenu porazit. On to bránil tak dobře, že v ten den byl lepší.“
Součástí příběhu je trauma, které Krpálek Tušišvilimu způsobil porážkou v olympijském finále v Tokiu. Gruzínec dal později v osobním rozhovoru českému šampionovi najevo, jak moc ho tehdejší prohra zasáhla.
„Po olympiádě to bylo trošku vyhrocenější, vztahy byly trošku horší. Já myslím, že se to zlepšilo. Včera mi gruzínští judisti řekli, že jsem jediný judista, kterého respektuje. U Tušiho to úplně tak časté není,“ řekl Krpálek.
Gruzínci ocenili i Krpálka
Tušišvili je kontroverzním chováním známý. Na olympiádě v Paříži způsobil obrovský skandál, když po čtvrtfinálové prohře fyzicky napadl Francouze Teddyho Rinera a za trest byl vyloučen z Her.
Navzdory kontroverznímu průběhu finále v Tbilisi však Krpálek po konci zápasu zachoval dekórum a protivníkovi s úsměvem pogratuloval.
„Když je člověk ve finále s domácím, je to to nejvíc. Já jsem byl za to finále rád. Byl bych radši, kdyby dopadlo naopak, kdybych byl vítěz já. Ale měl jsem z něho radost, že na domácí půdě vyhrál,“ řekl Krpálek. „Člověk musí přijmout jak výhru, tak stejně tak prohru. Nezbylo mně nic jiného než pogratulovat a popřát mu, ať si to užije. Celá zaplněná hala mu fandila. Dlouho jsem nezažil takovouhle atmosféru.“
Krpálka pak jako globální legendu juda ocenili i domácí fanoušci. „V eliminačních bojích mu tleskali, fandili. Když oslavovali Tušiho, hala opravdu bouřila. Komentátor hezky říkal, ať nezapomeneme a oceníme legendu světového juda, Lukáše,“ řekl Lacina.
Krpálkovy medaile z ME
těžká váha
- 2026 (Tbilisi) - stříbro
- 2025 (Podgorica) - bronz
- 2021 (Lisabon) - bronz
- 2018 (Tel Aviv) - zlato
- 2017 (Varšava) - bronz
polotěžká váha
- 2015 (Baku) - stříbro
- 2014 (Montpellier) - zlato
- 2013 (Budapešť) - zlato