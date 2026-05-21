Šermíř Jurka o záchraně života trenéra: Šlo o sekundy. Člověk musí konat, ten druhý to neudělá
Z ničeho nic byl v boji o život. Na loňské Grand Prix v Kataru se na kordistu Jakuba Jurku po kolapsu zřítil trenér a svazový šéf Oldřich Kubišta. Šermíř nezpanikařil, ihned začal zraněného oživovat a přivolal pomoc. Spolu s dalšími reprezentanty Josefem Balcarem a Petrem Valentou byl za duchapřítomný zásah odměněn při vyhlašování Cen fair play.
Po senzačním týmovém bronzu z olympiády v Paříži, kterému pomohl výkonem historických parametrů, se Jakub Jurka dostal do centra pozornosti. V lednu 2025 byl ale v rozlehlých prostorách Aspire Domu v katarském Dohá na všechno sám.
„Všechno se to událo strašně rychle,“ vzpomíná Jurka. „Před základními skupinami se domlouváme, jak budou závody vypadat. Je to největší zastřešená hala na světě. Kolem nikdo. Já se podívám a na mě leží pan předseda.“
Oldřich Kubišta, neúnavný propagátor šermu, který jako kouč dovedl české kordisty k medaili z Paříže, tenkrát kvůli vážné srdeční příhodě v okamžiku padl k zemi na tribuně Aspire Domu. Šlo doslova o sekundy.
Do příchodu záchranářů musel zakročit sám
„Když se do toho vrátím, člověk fakt neví, co dělat. Je úplně odzbrojený. Z člověka, v tu chvíli už pacienta, nedostane žádného slova. Byla to hrozná chvíle,“ líčí Jurka. „Musím zaťukat, byl jsem aspoň já na správném místě, i když v nešťastnou chvíli. Sám jsem začal vykonávat první pomoc.“
Čas šíleně utíkal a Jurka byl ve stresující situaci. Sám se snažil Kubištu vyprostit ze sedaček, zahájil první pomoc, ale zároveň se po vyprázdněné obří hale zoufale rozhlížel po ostatních.
„Byl tam nějaký fotograf, já jsem na něho volal. On tam chodil, fotil si tu halu. A já: Pojďte sem pomoct! On ukázal na sebe, podíval se nechápavě kolem dokola a sprintem odběhl pryč. Ne pro pomoc, která byla v hale, on šel z haly pryč, už jsme ho neviděli…“ líčí Jurka. „Takhle jednají lidi pod tlakem, to je šílené. Teď tam leží člověk, kterého znám celý život. Začal jsem hystericky volat. Někomu to mohlo přijít až neadekvátní, ale bylo to adekvátní, šlo o to přeřvat řev v hale. Naštěstí se podívali záchranáři, co se děje.“
To byl důležitý moment. Záchranáři drama zachytili, ale s nosítky se museli prodírat z druhého konce haly.
„Mohl jsem pokračovat v první pomoci, ale už mi řekli záchranáři, ať jdu pryč. V tu chvíli přišel Pepa Balcar, student medicíny, který začal s dalšími dvěma záchranáři dělat masáž srdce,“ říká Juka. „Pak už si to převzali profesionálové, ale bezprostřední pomoc byla naprosto zásadní. Naštěstí, nějaký kurz tam byl vzadu v hlavě, že člověk zajistí ty první věci. Nedovedu představit, že by tam seděl osmnáctiletý člověk, který nemá absolutně žádnou zkušenost, zpanikařil by a odběhl.“
Kubišta byl převezen do nemocnice, kde byl kvůli prasklé tepně operován. Jeho stav byl kritický, ale i díky včasnému zásahu hned po kolapsu příhodu přežil.
„Zásadní bylo prvních devadesát vteřin. Po té chvíli už by se nedalo nic udělat. Klíčový byl ten moment, kdy na mě spadnul,“ vzpomíná Jurka.
Zatímco reprezentační trenér a předseda šermířského svazu bojoval v nemocnici o život, v Aspire Domu se rozjel turnaj. Jurka do něj přes hrozivý zážitek nastoupil a dařilo se mu, vybojoval šesté místo.
„Šerm už vůbec nehrál roli, ale docela se dařilo,“ vzpomíná Jurka. „Člověka to oprostí od starostí ze sportu. To jde úplně bokem, my jsme se strachovali, jestli pan Kubišta vůbec přežije. Intubovali ho. Mysleli jsme si, že to nezvládne. Volal jsem na svaz, ať si připraví nějakou peněženku a připraví převoz těla. Oni nám řekli, že nepřežije…“
Kubišta přežil, plně se zotavil a za několik měsíců byl znovu zvolen do funkce předsedy šermířského svazu. Jurka na letošním vyhlášení Cen fair play se svými reprezentačními kolegy převzal diplomy za záchranu života.
„Člověka najednou trkne, že se každou chvíli někomu může něco stát. Hlavně ať jsou lidí vnímaví, ať nejsou lhostejní ke svému okolí. To je ta message, co tady měla zaznít,“ říká Jurka. „Musí konat ten člověk, kterého se to týká, který je bezprostředně v té situaci. Protože ten druhý to neudělá.“