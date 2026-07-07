Zemřel gymnasta Jindřich Mikulec (†98), nejstarší člen Klubu českých olympioniků
V 98 letech zemřel sportovní gymnasta a dosud nejstarší člen Klubu českých olympioniků Jindřich Mikulec. O dnešním úmrtí držitele bronzu ze soutěže družstev na mistrovství světa v roce 1958 informovala ČTK jeho rodina.
Mikulec se na olympijských hrách v Helsinkách 1952 podílel na sedmém místě družstva, ve víceboji jednotlivců skončil v páté desítce. O čtyři roky později v Melbourne byl náhradníkem.
Jeho nejlepším individuálním výsledkem byla čtvrtá příčka z koně našíř na ME 1957. Po skončení sportovní kariéry působil jako personální pracovník ve středisku armádního vrcholového sportu.