Česká senzace v lukostřelbě: Horáčková vyhrála finále Světového poháru navzdory komplikacím
Česká lukostřelkyně Marie Horáčková ovládla finále Světového poháru v mexickém Saltillu, když v rozhodujícím souboji porazila Němku Katharinu Bauerovou 6:2.
Cestu za triumfem jí zkomplikovaly potíže s dopravou i hodinová pauza způsobená bouřkou a blesky před semifinálovým soubojem.
Horáčková po vítězství zdůraznila, že pro zviditelnění menších sportů v Česku je nutné patřit k absolutní světové špičce.
Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála finále Světového poháru v Mexiku, na které se kvalifikovala poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 porazila na turnaji v Saltillu pro osm nejlepších závodnic sezony dvě domácí soupeřky a v rozhodujícím souboji Němku Katharinu Bauerovou.
Osmadvacetiletá Horáčková si účast na finálovém turnaji zajistila díky červencovému vítězství na soutěži Světového poháru v Madridu, což se jí podařilo jako první české lukostřelkyni v historii.
Na další velký úspěch dosáhla Horáčková navzdory tomu, že měla podle webu světové federace World Archery potíže s dopravou a nestihla čtvrteční losování. Samotnou nedělní soutěž poté zahájila těsným vítězstvím 6:4 nad Mexičankou Anou Paulou Vázquezovou.
Na semifinále čekala kvůli bouřce a bleskům
Na semifinále proti její kolegyni z bronzového olympijského týmu Alejandře Valenciaové si pak musela Horáčková hodinu počkat kvůli bouřce a bleskům. Duel pak plzeňská rodačka ovládla hladce ve třech setech 6:0 a zopakovala si výhru nad Valenciaovou z finále světového šampionátu v Berlíně. V duelu o zlato ze Saltilla Horáčková porazila bývalou mistryni Evropy Bauerovou 6:2.
„Na podmínky se musíte adaptovat jak nejrychleji to jde. Pauza kvůli bouřce mi možná i pomohla uklidnit nervy, takže jsem se po ní cítila více v pohodě,“ uvedla Horáčková, s níž byl na turnaji její partner a další český reprezentační lukostřelec Adam Li.
„Střílet proti domácí soupeřce? To je náročné, ale atmosféru jsem si užívala. Vždycky si vychutnávám energii, kterou nám diváci dodávají, i když je to více pro soupeřku,“ dodala dvojnásobná česká olympionička.
Nedělním triumfem potvrdila pozici jedné z nejlepších světových lukostřelkyň a doufá, že tím znovu pomůže propagaci svého sportu v Česku. „U nás je lukostřelba malý sport a hodně pro mě znamená, že ji svými úspěchy můžu doma zviditelnit. Je to ale složité, protože nejsme velká země a je tu spousta jiných sportů, hlavně fotbal, hokej nebo basketbal, které mají mnohem větší podporu. Takže ve sportu, který není tak populární, musíte být opravdu dobří. Pak máte také velkou podporu, ale musíte být jedni z nejlepších (na světě),“ řekla Horáčková.