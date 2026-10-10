Krpálek má bronz z mistrovství světa. Česko podruhé získalo na jednom MS dvě medaile
Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svoji šestou světovou medaili. V duelu o třetí místo kategorie nad 100 kilogramů na šampionátu v Baku díky dvěma wazari porazil před časovým limitem Fina Marttiho Puumalainena. Krpálek napodobil rovněž bronzovou Renatu Zachovou a Česko poprvé od ještě československého úspěchu v roce 1981 získalo na jednom světovém šampionátu dvě medaile.
Pětatřicetiletý Krpálek v prvních dvou zápasech zdolal Johna Messeho A Bessonga z Kanady a reprezentanta Spojených arabských emirátů Magomedomara Magomedomarova. V obou duelech brzy získal juko a náskok udržel.
Ve čtvrtfinále se světovou jedničkou Inalem Tasojevem, kterého před turnajem porazil jen v jednom z pěti vzájemných zápasů, žádnou bodovanou technikou nepředvedl. Naopak na juko tentokrát vyhrál soupeř. „I když jsem se snažil to dohnat, tak bohužel nás rozhodčí nechali dlouhou dobu na zemi a Inalovi se povedlo čas docela natahovat. Bohužel se mi to nepovedlo otočit, i když závěr byl skvělý. Myslím si, že kdyby to bylo o minutku dýl, tak by šance byly mnohem větší,“ litoval Krpálek v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
Nakonec to byla jediná Krpálkova porážka v turnaji. Do finálového bloku se dostal přes mistra Evropy z roku 2022 Jura Spijkerse. Devětadvacetiletý Nizozemec sice v červnu Krpálka porazil na Grand Slamu v Mongolsku, ale tentokrát měl navrch český reprezentant. Ve vyrovnaném duelu oba judisté dvakrát dostali oboustranně šido za pasivitu, takže do poslední minuty oba vstupovali s hrozbou třetího trestu a předčasného konce v utkání. Krpálek se vzepjal k závěrečnému náporu a povedeným útokem si 13 sekund před koncem čtyřminutové základní doby připsal ipon.
Zvítězil, ačkoliv už mu docházely síly. „Naštěstí jsme byli oba dva úplně vyřízení. Ke konci zápasu se mi podařilo ho krásně hodit, za což jsem samozřejmě rád. Nicméně turnaj tímhle nekončí, musím se dát do kupy, připravit se na zápas o bronz,“ řekl nejúspěšnější judista české historie.
Evropského šampiona z roku 2023 Puumalainena pak porazil díky úspěšnému útoku zhruba v polovině čtyřminutové základní doby, který pak dokončil v oblíbeném souboji na zemi. Do zápasu nastoupil s mimořádným odhodláním. „Když jsem si uvědomil, kolik pátých míst jsem už na mistrovství světa vybojoval, tak opravdu jsem prostě nemohl prohrát. Šel jsem tam s tím, že tam nechám úplně všecko, i kdyby mě to mělo stát nevím co. Šel jsem tam s tím, že tam musím vyhrát. To se povedlo. Jsem za to nesmírně šťastný,“ řekl judista, jenž obsadil pátou příčku na MS v letech 2015, 2018 a 2024.
Jediný dnešní Krpálkův přemožitel Tasojev světový titul suverénně obhájil. S výjimkou čtvrtfinále s českým reprezentantem vyhrál všechny duely včetně finále s domácím Ušangim Kokaurim na ipon.