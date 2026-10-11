Pohádka pro české judo: Po Zachové má bronz z MS i Krpálek. Přitom si nevěřil
Výprava judistů se vrací z mistrovství světa v Baku s historickým úspěchem. Lukáš Krpálek získal na šampionátu v těžké váze medaili po sedmi letech a bronzem navázal na třetí místo Renaty Zachové. „Dvě medaile z mistrovství světa, to je neskutečná pohádka pro české judo,“ usmíval se reprezentační trenér Petr Lacina.
Na takový úspěch se čekalo dlouhých 45 let. V roce 1981 stáli na MS v Maastrichtu stříbrný Pavel Petřikov a bronzový Vladimír Kocman. V neděli v Baku medailový double doručil statečný výkon Lukáše Krpálka, který v těžké váze v boji o bronz udolal Fina Martti Puumalainena.
„Do zápasu o bronz jsem šel s tím, že za každou cenu musím vyhrát, protože těch pátých míst, kterých už jsem si posbíral z mistrovství světa, mám opravdu dost. Už jsem říkal, že víc bych možná neunesl,“ líčil Krpálek, který už byl na MS pátý třikrát.
Pětatřicetiletý šampion se už letos stal vicemistrem Evropy, na globálním vrcholném turnaji získal medaili poprvé od roku 2023, kdy bral v polotěžké váze stříbro. Na placku z těžké váhy čekal od vítězné olympiády v Tokiu, na stejném místě se v roce 2019 stal i mistrem světa. V Baku se představil ve skvělé formě, přestože ho v přípravě trápily pochybnosti.
„Pralo se mi velmi dobře. Od prvního zápasu jsem v sobě cítil sílu. Poslední dva měsíce jsem tohle úplně nepociťoval. Naopak jsem v sobě měl jen trošičku, že jsem ani nedoufal, že by to na mistrovství světa mohlo vyjít,“ líčil Krpálek.
Zachová ho inspirovala
Povzbudil ho příběh dvojnásobné evropské šampionky Renaty Zachové, která v Baku jako teprve druhá Češka v historii mistrovství světa získala medaili, rovněž bronz.
„Renča mi dala obrovskou motivaci, že by opravdu bylo hezké, kdyby se to povedlo,“ uvedl Krpálek.
Turnaj zahájil vítězstvím na juko nad Kanaďanem Johnem Messe A Bessonga. V osmifinále proti Magomedomaru Magomedomarovovi ze SAE získal vítězné juko technikou ko-uči-gari už po třech sekundách. Ve čtvrtfinále svedl těžký boj s obhájcem titulu Inalem Tasojevem, jediná bodovaná technika ho poslala do oprav.
„Trošičku mě samozřejmě mrzí čtvrtfinálový zápas s Tasojevem, který jsem bohužel prohrál na juko. Nechci říct, že chyběl kousek, byl to těžký zápas a těžce by se to otáčelo, ale nechybělo úplně tolik. Ale i tak jsem rád, že se nakonec podařilo vybojovat bronzovou medaili,“ hodnotil Krpálek. V opravách ho čekal Nizozemec Jur Spijkers, mistr Evropy z roku 2022 a soupeř, s nímž prohrál letos na Grand Slamu v Ulánbátaru. Krpálek rozhodl o vítězství na ippon třináct sekund před koncem, soupeře hodil na záda technikou hikikomi-gaeši. Proti Puumalainenovi pak vybojoval bronz.
„Před několika dny to byla Renata Zachová, která předvedla zatím nejlepší a nejhezčí výkon ve své kariéře. Dnes pětatřicetiletý Lukáš Krpálek – čtyři vítězná utkání, v každém zápase dokázal hodit, dokázal skórovat a předvedl neskutečný a krásný výkon. Úžasné,“ radoval se trenér Lacina.