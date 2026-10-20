Šest míst pro LA. Lakros se vrací na olympiádu a české týmy vyhlížejí šanci
Znovuzrození lakrosu na olympijských hrách v Los Angeles se blíží. Česká reprezentace se na historickou událost začíná připravovat už nyní na mistrovství Evropy ve Španělsku. Olympijský turnaj se odehraje v divácky atraktivním a rychlém formátu Sixes, který kombinuje prvky ostatních variant. A právě v něm mají české ženy skvěle našlápnuto k postupu.
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Lakros se vrací, ale v nové podobě. Na své další olympijské představení čekal 120 let a v Los Angeles se konečně dočká. Šanci zúčastnit se sportovního svátku má i česká reprezentace. Muže i ženy čeká první test v rámci kvalifikace – mistrovství Evropy ve španělském Salou (od 2. do 18. listopadu). Nebude to ale vůbec jednoduché. Jak evropský šampionát, tak samotná olympiáda se totiž odehrají v poměrně novém formátu Sixes, vytvořeném speciálně pro hry pod pěti kruhy.
Tato varianta se hraje na menším hřišti (70 na 36 metrů) s pouhými šesti hráči v týmu a rychlou výměnou. „Když jsme to začali hrát, tak jsme tomu říkali fitness lakros, protože jsme se fakt naběhali,“ smála se asistentka trenérky ženského týmu Kateřina Hlavsová.
Češky chtějí na ME medaili
Zatímco pro muže jde na mezinárodní scéně o novinku, ženy už s tímto stylem mají bohaté zkušenosti. Na loňských World Games v něm dokonce vybojovaly skvělou šestou příčku. A právě šest je počet týmů, které se do Los Angeles podívají. Češky tak mají výbornou výchozí pozici.
Když se povede české reprezentaci probojovat do první pětky na ME a udrží se v ní i na světovém šampionátu, mají téměř zaručené místo v Los Angeles. Míří však výš. „Na mistrovství Evropy chceme medaili,“ řekla Hlavsová.
V případě, že by přímý postup nevyšel, existuje ještě dodatečná kvalifikace o poslední volné místo. O něj se poperou všechny týmy, které na MS neuspěly. „Možné to je, ale náš cíl je postoupit z mistrovství světa. Jinak ten turnaj bude hodně těžký,“ dodala asistentka trenérky.
Víc než jeden lakros
Na rozdíl od jiných sportů s jednotnými pravidly je lakros mnohem variabilnější. Tradičně se dělí na verze Box a Field. Každá má svá specifika, jinou velikost hřiště i míru tvrdosti.
Nová olympijská disciplína je v některých ohledech zlatou střední cestou. „Dalo by se říct, že Sixes je spojení všech variant lakrosu dohromady. Z box lakrosu si půjčuje menší hřiště a třicetisekundový limit na útok, z field lakrosu zase větší bránu,“ vysvětlil hráč Ondřej Dřízhal.
Čeští reprezentanti mají zkušenosti především s box lakrosem, což pro ně může být v Sixes nečekaným trumfem. „Většina týmů jsou kluci z fieldu a teď všude vyhrávají Kanaďani, kteří jsou z boxu. To nám napovídá, že bychom z toho mohli těžit,“ popsal asistent trenéra Tomáš Knotek.
Mistrovství odstartuje 2. listopadu ženskými kategoriemi, kde Češky změří síly s domácími Španělkami. Mužský turnaj naváže 10. listopadu.