Mistrovství světa v Moskvě? Cynické a skandální, zlobí se na Ukrajině. Chystá se odvolání
Ukrajina považuje přidělení vzpěračského mistrovství světa v roce 2030 Moskvě za cynické a skandální rozhodnutí. Řekl to ministr sportu Matvij Bidnyj a oznámil, že připravuje odvolání proti tomuto verdiktu ke světové federaci IWF a k Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV). Bidnyj nedělní oznámení o konání šampionátu v Rusku ostře zkritizoval. Vzpěračskou federaci chce vyzvat k výběru jiného pořadatele.
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„Dokud Rusko pokračuje ve válce proti Ukrajině, je neakceptovatelné pořádat na jeho území mezinárodní soutěže,“ uvedl Bidnyj na sociálních sítích. „Udělit Rusku právo uspořádat mistrovství světa v roce 2030 je ostudné rozhodnutí. Považuji ho za obzvlášť cynické nyní, kdy Rusko na prahu zimy zesiluje útoky na ukrajinská města a energetickou infrastrukturu, zabíjí lidi a vyhrožuje Evropě,“ dodal ministr.
O tom, že se má MS uskutečnit za čtyři roky v ruském hlavním městě, rozhodla v neděli federace IWF. Vzpěračský svaz, v jehož čele stojí Mohammad Džalúd z Iráku, přidělil vrcholný šampionát Rusku jako první federace olympijského sportu od začátku války na Ukrajině v roce 2022.
„Požadujeme, aby toto rozhodnutí bylo přezkoumáno a aby byl zorganizován nový, transparentní proces výběru pořadatele,“ uvedl Bidnyj. Konstatoval, že konání akce v Rusku by pořadatelské zemi sloužilo jako „nástroj propagandy a politické rehabilitace“.