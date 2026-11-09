Krpálkův rival šokoval: Chci být prezident Francie! Judista Riner hodlá nahradit Macrona
- Pětinásobný olympijský šampion v judu Teddy Riner oficiálně oznámil svou kandidaturu na francouzského prezidenta pro volby v roce 2027.
Sedmatřicetiletý reprezentant zdůraznil zkušenosti s bojem a odmítl pasivně přihlížet nepokojům i nespokojenosti v hořící zemi.
Bývalý suverén kategorie nad 100 kilogramů se nehlásí k žádné straně a souběžně zvažuje účast na olympijských hrách 2028.
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Pětinásobný olympijský vítěz v judu Teddy Riner se chce stát francouzským prezidentem. Na sociálních sítích oznámil, že bude kandidovat ve volbách na jaře příštího roku. Vybírat se bude nástupce současné hlavy státu Emmanuela Macrona, který už kandidovat nemůže.
„Jmenuji se Teddy Riner a dnes, zatímco se vám dívám přímo do očí, oznamuji svou kandidaturu v prezidentských volbách v roce 2027,“ oznámil sedmatřicetiletý sportovec pocházející z Guadeloupeu.
Jako prezident na olympiádu?
Riner je francouzskou sportovní ikonou a jednou z největších osobností v historii juda. Na OH v Londýně 2012, Riu de Janeiro 2016 i Paříži 2024 ovládl kategorii nad 100 kilogramů, k tomu má z let 2021 a 2024 dvě zlaté olympijské medaile s francouzským týmem. V Pekingu 2008 a Tokiu 2021 skončil na OH bronzový. Mezi jednotlivci získal jedenáct světových titulů.
Riner platí za legendu své disciplíny a nejdominantnější judisty těžké váhy v historii. Jako jeden z mála se mu vyrovnal Lukáš Krpálek. Vzájmené souboje patřily k nejzajímavějším střetům světového juda posledních let. Dvakrát v roce 2019 vyhrál francouzský judista, ačkoli český borec mu dokázal vzdorovat přes Rinerovu výraznou výhodu ve výšce, hmotnosti a síle.
Francouz zůstává aktivním sportovcem a nevzdal se myšlenky na účast na hrách 2028 v Los Angeles, ale chce své zkušenosti využít i pro vrcholnou politickou funkci. „Boj byl vždy součástí toho, kým jsem. Vím, co znamená bojovat, padat a pokaždé se znovu zvednout,“ poznamenal.
Uvědomuje si, že svou kandidaturou mnohé zaskočí. „Vím, co si o mně budou lidé říkat: 'Je šílený. Nepatří k establishmentu. Nezná nepsaná pravidla. Nikdy nebyl zapojený do politiky.',“ řekl.
Připomněl nespokojenost francouzské veřejnosti se současnou situací v zemi, která se projevuje opakovanými mohutnými protesty proti rostoucím životním nákladům a stavu školství. Ty jsou někdy provázené násilím a rabováním.
Nebudu přihlížet hořící Francii
„Nebudu ten, který sleduje, jak země hoří, zatímco si vymýšlejí omluvy. Nestrávil jsem svůj život za řečnickým pultíkem,“ zdůraznil.
Chce do prezidentské kandidatury dát všechno a poznamenal, že by se pro ni nerozhodl, pokud by necítil šanci uspět. Politicky se nehlásí k pravici, ani k levici.