Zemřela Bílá královna Sixteen (†20). Vládla v Pardubicích, vydělala miliony

„Je aristokratka, ale i potvora,“ prohlásil o ní nejznámější český žokej a její trenér Josef Váňa. Sixteen, bílá dostihová klisna patřila k nejlepším českým koním. I ve výběhu si dokázala zjednat respekt. Čtyřicetkrát běžela steeplechase, rovných deset z nich vyhrála. Zúčastnila se i čtyř závodů s proutěnými překážkami a sedmnácti rovinných dostihů.

Po Velké pardubické v roce 2012 odešla do zaslouženého důchodu. Rok nato ji potkaly mnohem vážné problémy. Dostala koliku a málem uhynula. „Měla vnitřní kýlu a utrhnul se jí závěs slepého a tlustého střeva. Kdybychom ji večer neobjevili, tak by to asi do rána nepřežila. Byla blízko smrti,“ řekla Blesku ošetřovatelka Lucie Starostová.

Úspěšná klisna, která ve své kariéře vydělala téměř 10 milionů korun, si nakonec odpočinku od závodění užila osm let. Ve čtvrtek 3. září ale ve 20 letech zemřela.

„Byla jednou z největších legend. Přezdívalo se jí Bílá královna. V roce 2007, když jí britská princezna Anna předávala cenu při prvním vítězství ve Velké pardubické, řekla o ní: ‚Tak malá kobylka, s tak velkým srdcem.‘ Myslím, že to přesně charakterizuje její život,“ řekl pro Českou televizi Jaroslav Bouček, majitel Sixteen.