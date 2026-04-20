Váňa a spol. docházejí. Na překážkách je střídají ženy. Neprašová: Přibylo písmenko
Něco takového se stává dvakrát za století. Dostihové jezdkyni Lence Neprašové je teprve jednadvacet, ale už dokázala výjimečné věci. Má za sebou start ve Velké pardubické a jako teprve druhá žena česká historie vyhrála na překážkách padesát dostihů, čímž si zasloužila titul žokej. „Přibylo jedno písmenko před jménem,“ usmívá se. Hned ale zažila i bolavou stránku svého sportu.
Klisna Ethiopian Sister bude pro Lenku Neprašovou už navždy spojená s jejím slavným dnem. V půlce března v italském Trevisu nejdřív s Romolem vyhrála svůj přelomový padesátý dostih na překážkách a s pětiletou hnědkou hned přidala další vítězství. O tři týdny později ale ze stejného koně spadla na tvrdou treviskou dráhu přímo na koleno.
„Byla jsem jen potlučená, dost. Nejspíš se mi porušilo kloubní pouzdro. V Čechách jsem zašla na kontrolu, vytáhli mi z kolene dvě injekce krve,“ líčí Neprašová. „Měla jsem i pokopaná záda, ale zdá se, že se všechno hojí, jak má. S tím do toho vždycky jdu, že se může něco stát. Bez toho se to neobejde. Občas to prostě hodně bolí. Ale to k tomu patří.“
Tohle je ten důvod, proč jsou ženy na překážkách stále tak výjimečné. Život dostihového jezdce je pěkně tvrdý, plný pádů, nepříjemných zranění a opakující se bolesti. Chlapi to nějak přežijí, ale dívek v sedle nikdy nebývalo moc.
I proto byla zatím jedinou překážkovou žokejkou české historie Eva Palyzová, legendární amazonka přelomu šedesátých a sedmdesátých let, dvakrát druhá ve Velké pardubické. Od konce její kariéry se na její nástupkyni čekalo skoro půl století. Až na Neprašovou.
„Je to pro mě velké, protože jsem vždycky chtěla jezdit dostihy, ale nikdy jsem si nepředstavila, že žokeje udělám. A už vůbec, že to bude trvat tři čtyři roky. Bylo to rychlé,“ usmívá se Neprašová.
Fascinace překážkami
Neznamená to, že to bylo snadné. Mladá jezdkyně začínala v parkurech, ale adrenalin na dostihových překážkách ji fascinoval. Poprvé jela už v šestnácti a pomalu získávala zkušenosti.
„Když jsem ji loni viděl v Trevisu, měl jsem strach, že spadne na každém skoku. Holka se hodně vyjezdila. Je to jeden z talentů. Kdyby takových bylo víc. Kluci, holt, nejsou…“ chválil ji trenér Josef Váňa před dvěma lety, když se chystala na svou první Velkou pardubickou.
V sedle Her Hima se sice nedostala do cíle, ale pokračovala dál. Svá vítězství sbírá především v Itálii, kde je o překážkové jezdce ještě větší nouze než v Česku. A zahraniční cestou zřejmě půjde i dál, protože jako žokejka teď na českém území přišla o váhovou úlevu.
„Jinak se nic nemění. Ve Francii mi ubylo jedno kilo, ale pořád mám ještě tři úlevy. V Itálii mám pořád kilo a půl, to budu mít vždycky, protože jsem holka,“ vysvětluje Neprašová.
Dostihy se mění, protože se už nerodí tolik mužů schopných vejít se do přísných váhových pravidel. Ve světě překážkových dostihů způsobila v posledních letech pozdvižení Irka Rachael Blackmoreová, která jako první žena v historii vyhrála Velkou národní i Cheltenham Gold Cup.
U nás ženy na rovinách
V Česku se ženy o emancipaci starají především na rovinách, kde vyhrály tři z posledních čtyř šampionátů. Překážky jsou tvrdší, nebezpečnější. I tady ženy těží z lehčí konstituce. Do sedel jejich koní se ale musí přidávat závaží, takzvaná mrtvá váha.
„Lenka je lehká. Když má padesát kilo a jezdí sedmdesát, někam na koně se to dát musí. Ona je ale lamač mýtů, že kůň s olovem neutíká. Říká se, že se živá váha v sedle líp rozloží. Ukazuje, že to tak není,“ chválí Neprašovou Martina Havelková, dvojnásobná rovinová šampionka. „Je to mladá holka, jezdí skoky. Klobouků dolů! Kéž by jí to vydrželo.“
Majitelé v Česku zatím na překážky stále rádi vybírají z osvědčených veteránů, Neprašová ale ukazuje, kam směřuje budoucnost.
„V rovinách už se léta mluví o tom, že holky vládnou. Kluci jsou v dnešní době velcí, těžcí. Patří k tomu i finanční stránka a fyzická práce. Už to moc není in,“ říká Neprašová o krušném překážkovém řemesle. „Lidi obecně mizí. Za mě je to strašná škoda. Moc mě mrzí, že sport takhle upadá.“
Dostihům teď nabízí svou cestu. A není sama. Na překážkách to pomalu zkouší i další dívky.
„Když jsem začínala, tak jsme byly tři. Já, Terka Polesná a Verča Škvařilová. V Pardubicích se objevily další dvě holky, které začínají. Hrozně mě těší, že holky na překážkách přibývají,“ říká Neprašová.
V sobotu v Pardubicích se po zranění vrátila v sedle Spicy Mangoo a byla jednou ze sedmi žen na startovních listinách, mezi nimiž byly i začínajíci Petra Zedková a Anna Lebdušková.
„Jsem strašně ráda, že je nás víc, že se karta obrací. V překážkovém sportu je to jiné, asi se to líbí méně lidem. Já jsem osobně strašně ráda, že do toho holky jdou. Vnímám, že se to změnilo. Holky fakt vidí, že to jde,“ říká Neprašová. „Jsou koně, které potřebují chlapskou ruku. Ale jsou koně, o nichž lidi řeknou: Je to dámský koník, potřebujeme na něj posadit holku.“