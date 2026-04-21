Žokejka Havelková útočí na hattrick: Bránit se nebudu. Prohodí ženám v sedlech šatny?
Co bude, až ženy budou vládnout mužům? V českém turfu už si všichni zvykli. Novou éru reprezentuje žokejka Martina Havelková, která na rovinách vyhrála dva šampionáty v řadě a letos se chce pokusit o hattrick. „Bránit se nebudu,“ usmívá se.
Jako by dlouhá a tvrdá zima ani nebyla. Když se Martina Havelková začátkem měsíce vyhoupla k prvnímu dostihu nové sezony, v cíli byla jako úřadující dvojnásobná šampionka s klisnou Annou Valentinou zase první.
„Úvodní dostih a hned první vítězství. Pan kovář mi zrovna říkal, ať jsem v klidu, že první vyhrání z kapsy vyhání. Ale nebyl to stájový kůň, tak to snad neplatí,“ říká Havelková s úsměvem. „Člověk si říká: Zase je to tady, zase začíná sezona. Ani mi nepřijde, že byla dlouhá pauza. Je to rutina. První neděli jsem jezdila sedm koní, říkala jsem si: Asi mě budou bolet nohy. Ale zvládla jsem to v pohodě. S váhou není problém, já v zimě snad nepřibrala ani kilo.“
Havelková vyhrála svůj první rovinový titul předloni, krátce před čtyřicítkou. Vloni celkové vítězství obhájila a letos má šanci útočit na třetí triumf v řadě. To se v českých dostizích nestává tak často. Naposledy to dokázali dva výjimeční žokejové, kteří se následně prosadili v zahraničí.
Václav Janáček vyhrál v letech 2007–2010 čtyřikrát za sebou. Kazach Bajuržan Muzarbajev v Česku začínal svou velkou kariéru, která ho vystřelila k vítězství v Německém derby nebo ve startu v Ceně vítězného oblouku. Hattricku naposledy dosáhl právě on, v letech 2013–2015.
Trend posledních let: mužů v sedlech ubývá
„Je to ve hvězdách. Uvidíme, kolik budu mít štěstí,“ přemítá Havelková. „Určitě jsem ráda za loňský rok. Člověk na začátku sezony nepřemýšlel, že by mohl mít šanci na double. Ono se to povedlo. Pomohli koně z mojí stáje, co pravidelně jezdívám. Není to tak, že by za mnou stála velká stáj. Měla jsem radost. Hattrick? U koní to nejde dopředu naplánovat. Bylo by to fajn. Do třetice všeho dobrého. Ale nikam se netlačím, uvidíme v průběhu sezony.“
Havelková těží ze základny svého tréninkového lotu ve Velké Chuchli. V nové sezoně jí vítězství opět přibývají a v čerstvém pořadí rovinového šampionátu je opět vysoko. A sleduje trend posledních let. Mužů v sedlech ubývá.
„Trochu se toho bojím. Když se podíváte do šaten, nás holek je víc. Potřebovaly bychom šatny prohodit, mít ty větší klučičí,“ říká Havelková. „Když se člověk podívá do stájí, na koních sedí holky, kluků ubývá. Je to škoda. Když jsem začínala jezdit, holek bylo v šatně mininálně. Převlékaly se venku, anebo u kluků, když se nestyděly. Na malých závodištích je to skoro doteď…“
Havelková má ambice nejen jako žokejka. Do červnového Českého derby, rovinového vrcholu sezony, má přihlášené tři koně ze svého tréninku. S klisnou Francis Heart byla před týdnem třetí v Mostě, teď v neděli ve Velké Chuchli vedla hřebce Recssia. Ve hře má ještě ryzáka The Glory Mile.
„Oba hřebci jsou pozdnější, když se má kůň dostat do derby, musí hned něco ukázat. Přihlášení jsme, uvidíme v průběhu sezony,“ plánuje Havelková.