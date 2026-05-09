Den vítězství za kulisami. Proč byl Váňa přísný? Nepochválím ho, řekl ke Kocmanovi
Sen vidět vyhrát svého koně se symbolicky v Den vítězství splnil skupině členů Dostihového klubu iSport.cz. Početný a veřejnosti přístupný syndikát, který před lety slavil i triumf ve Velké pardubické, tentokrát potěšil comeback pětiletého Flamingo Moon. Jaké je to zažít na dostizích vítězný den?
Obecné publikum se na scénu těsně před startem dívalo za plůtkem. Dvacítka syndikátníků ale stála přímo v paddocku a pěkně zblízka sledovala defilé koní pro osmý dostih, při němž se procházel i jejich ryzáček, kterého v Chyši připravuje trenér Josef Váňa.
„Loni byl chromej, ale jenom lehce. Doufám, že za ten rok vyzrál, že nám bude dělat radost,“ líčil Váňa. „Uvidíme po dostihu. V práci chodí jak raketa, ale to chodil i loni. Doufám, že tenhle rok bude líp. Držme si palce!“
Dostihový klub iSport.cz je největším dostihovým syndikátem v zemi a na scéně právě začíná druhou dekádu. Tu první v roce 2019 označilo senzační vítězství Theophila ve Velké pardubické. V následné euforii počet členstva vystoupal na dvě stovky. Dnes je přibližně na třetině a věrní podporovatelé mají za sebou i krušné chvilky.
Loňská sezona pro ně skončila smutnou událostí. Při zranění Flamingo Moona poslal Váňa do hry devítiletého koně Dschingis First, který při svém prvním startu v klubových barvách vyhrál, ale koncem října ve Slušovicích si způsobil fatální zranění při uklouznutí po poslední překážce.
Kuba vám ukáže, sliboval Váňa
„Teď máte Flaminga. Kuba vám ukáže, jak se zlepšil,“ sliboval Váňa v paddocku před startem jeho comebacku v Pardubicích, když mezi členy syndikátu v zelenobíle pruhovaném dresu přišel žokej Jakub Kocman.
Pětiletý kůň v minulé sezoně skončil nejlíp čtvrtý a od léta se dával dohromady po zdravotních problémech. Mezi hlavní favority steeplechase cross country na 3300 metrů nepatřil, ačkoli těsně před startem jeho kurz na vítězství klesl až na 6,5:1.
Kocman dostal od Váni v paddocku takzvané ordre, pokyny, jimiž trenér žokejovi určuje taktiku. Flamingo Moon se v dostihu držel v dohledu čela, které si pro většinu dostihu zabral King Heart s Marcelem Novákem mladším. V cílové rovince ovšem Flamingo Moon ze závětří zabral, v klidu se prodral k prvnímu místu, které si podle výroku udržel jistě s náskokem dvou a čtvrt délek.
„Nechal jsem ho cválat, co řekl pan Váňa. Vyhrál si to sám, fakt jednoduchý to bylo,“ usmíval se Kocman při cestě do stájí.
Rozjaření členové syndikátu doběh sledovali v jedné z loží na tribuně nedaleko cíle a v euforii pak vyrazili do malého paddocku, kde se nasoukali na podium pro vítěze. Tam mezi ně přišel Váňa, ale netvářil se potěšeně.
Když najezdí o sto metrů víc...
„Kde máme žokeje?“ hromoval muž, který byl známý, že má pardubickou dráhu v krvi a během dostihu využíval své zajeté zkratky. „Já ho nepochválím. Když najezdí kůň v dostihu o sto metrů víc a ten kůň vyhraje, tak to není zásluha tvoje, ale toho koně!“
Během pár momentů přibyl mezi slavící dav i Kocman a v dobré náladě zhodnotil výkon svého koně: „Ani se nezadejchal…“
Váňova manželka Pavla, která se ve stájích Flamingo Moonovi, hodně věnuje, vodila koníka po malém paddocku, když se předávaly ceny. Přišel s nimi Pavel Svoboda, ředitel Komorní filharmonie Pardubice, která dostihu propůjčila své jméno.
„Všichni jsme majitelé!“ ozvalo se, když Svoboda hledal adresáta majitelských cen. Své trenérské odměny by Váňa nepobral, a tak je podával dál. Ale když k němu dorazila láhev vína, do všeobecného veselí prohlásil: „To si nechám!“
Hlavní dostih, kterým byla Cena města Pardubic – Úvodní cross country Koroka na 4500 metrů - vyhrál Hibernian s žokejem Josefem Bartošem. Dostih bohužel poznamenala fatální nehoda klisny Sardinie, která padla po poslední překážce.