Rána pro Váňovi: Zemřel italský majitel koní Aichner (†59). Nikdo nebude takový blázen...
Pro největší českou dostihovou centrálu je to pořádná rána. V noci na úterý zemřel ve věku 59 let italský majitel dostihových koní Josef Aichner, na jehož velkých úspěších se podíleli trenéři Josef Váňa a Josef Váňa mladší. „Nikdo nebude takový blázen jako on,“ povzdechl si Váňa senior, osminásobný vítěz Velké pardubické.
Tohle spojenectví fungovalo. Svérázný jihotyrolský podnikatel Josef Aichner dodal prostředky a neutuchající vášeň pro dostihy. V západočeských Mlýncích našel pro své ambiciozní plány trenérské zázemí ve slavném klanu Váňů. Zrodila se mocná stáj, která sbírala vítězství především v Itálii a v ještě prestižnější Francii.
Snad to byla i nezničitelná láska ke koním, která Aichnerovi prodloužila čas na světě. V noci na úterý ale přesto podlehl rakovině.
„Každý normální člověk by do tří měsíců umřel, on žil rok a půl,“ řekl Váňa starší.
Jejich spolupráce právě slaví desetiletí. A žlutočerné stájové barvy byly vidět v prestižních dostizích napříč Evropou. Na vrcholu stojí úspěchy L´Estrana, který v letech 2019 – 2022 jako první kůň v historii vyhrál překážkové Gran Premio v Meranu. Ve všech případech seděl v jeho sedle žokej Josef Bartoš.
Koně stáje Scuderia Aichner SRL svému majiteli přinesli téměř 437 vítězství a na prize money mu vydělali v přepočtu téměř 200 milionů korun. Patřili mezi ně Mauricius, Sternkranz či Lord Dragon. Výjimečné je i páté místo Suroita v Grand Steeplechase de Paris v Auteuil, kde v roce 2023 v nejprestižnějším francouzském překážkovém dostihu vybojoval výborné páté místo.
Co bude dál?
Pro srovnání. Zatímco Velká pardubická se běhá o pět milionů korun, dotace Grand steeplechase de Paris byla v tom roce 900 000 eur, což odpovídalo 22,5 milionům korun. Jde o druhý nejbohatší překážkový dostih v Evropě hned po Velké národní, v níž se v Aintree u Liverpoolu běhá o rovný milion liber.
I v sedle Suroita byl žokej Bartoš. Ani obrovské úspěchy mu ale nezajistily věčnou Aichnerovu přízeň. Vloni se po vzájemné roztržce rozešli. Bartoš se svými koňmi sice dál jezdil vepředu, ale majitel prý těžce nesl menší procento vítězství. Ta pro něj znamenala všechno.
Jeho koně několikrát startovali i ve Velké pardubické, cíl ale viděla jen před dvěma lety klisna Santa Klara, která skončila šestá.
Aichner přinesl novou energii legendární stáji rodiny Váňů, jejich dostihová centrála se rozkládá kolem kopce Vladař několik minut od malebné obce Chyše. Původní principál Josef Váňa postupně trenérskou činnost omezil a v roce 2019 většinu Aichnerových koní převzal jeho syn Josef mladší. Ten stojí za většinou stájových úspěchů z posledních let.
„Budu na něj vzpomínat jenom v dobrém. Já ho přitáhl do Česka, tu slávu s ním prožil mladý,“ říká Váňa starší.
Co bude s úspěšným týmem dál po tak významné ztrátě?
„Zatím se nic nemění. Pepča se do Grand Premia domluvil se synem pana Aichnera Devidem, který je taky koňař,“ vysvětlil Váňa starší. „Koně nám určitě zůstanou. Teď jsem někde četl, že Devid slíbil tátovi, že na jeho počest ještě spoustu dostihů vyhrajou.“
Gran Premio se v Meranu se běhá o posledním zářijovém víkendu, tradičně dva týdny před Velkou pardubickou. Aichnerův odchod však může znamenat i velký problém i pro samotnou budoucnost dostihů v Jižním Tyrolsku. „Do Grand Premia je klid. Má tady sedmdesát koní, pak se to bude muset trošku zkorigovat. Nikdo nebude takový blázen jako on,“ říká Váňa.
Jeho syn zatím stále posiluje své renomé na francouzských drahách. Na přesídlení do Francie, kde už odnedávna působí další česká trenérka Ingrid Janáčková Koplíková, se ale zatím nechystá. „Učí se francouzsky. Zatím ale není ve francouzštině tak dobrý, aby se mohl vrhnout do jámy lvové,“ usmívá se jeho tatínek.