Vítěz Velké pardubické Myška končí kariéru. Slavil v unikátním ročníku, u koní zůstane
Vítěz Velké pardubické a rekordman v počtu překážkových výher na českých drahách Jaroslav Myška ukončil jezdeckou kariéru. Šestačtyřicetiletý žokej rozhodnutí oznámil Jockey Clubu České republiky, jenž o tom informoval na svém webu. U koní Myška zůstane, bude se věnovat profesi podkováře.
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„Po těch letech a všem, co jsem v dostizích zažil, mi připadalo jako slušnost oznámit své rozhodnutí Jockey Clubu a dát o tom tímto způsobem vědět. Zrálo to ve mně delší dobu. Nechci ale, aby kolem mého odchodu probíhal humbuk, proto nechci o moc víc říkat,“ řekl Myška serveru Jezdci.cz.
Historická Velká pardubická
Během kariéry, kterou zahájil už v minulém století, nasbíral pět domácích překážkových titulů (2003, 2004, 2007, 2011, 2012). Je rekordmanem v počtu vítězství na českých drahách, letos v dubnu v Kolesách v sedle Grenata dosáhl jako první překážkový jezdec na 300 vítězství.
Vysněného triumfu na Velké pardubické se dočkal Myška v roce 2024 se Sexy Lordem, kdy slavil vítězství v ojedinělém současném doběhu s Godfreym vedeným Janem Faltejskem. V nejslavnějším překážkovém dostihu v Česku si Myška připsal 23 startů a jedenáctkrát skončil do pátého místa.
U koní zůstane
U dostihových koní úspěšný žokej zůstane jako podkovář, což je profese, které se už nějaký čas věnuje. „Řadu let jsem si koval koně naší stáje, teď se tomu chci věnovat naplno. Stále nabírám potřebné zkušenosti, ale velmi mě to naplňuje a rád bych tímto způsobem zůstal u dostihových koní,“ řekl.