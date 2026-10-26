Váňa dostává bídu na sítích za proslov o ČT. Jeho první reakce po záplavě komentářů
Poslanec za ANO a legendární žokej Josef Váňa ve Sněmovně podpořil zrušení koncesionářských poplatků a obvinil ČT z neefektivního posílání početných štábů.
Jeho vystoupení se stalo virálním hitem sociálních sítí, kde nasbíralo tisíce převážně kritických a posměšných reakcí.
Šéfkomentátor sportu na ČT Robert Záruba na jeho slova reagoval vysvětlením, že běžný zpravodajský tým tvoří jen dva lidé a větší štáby jezdí točit dokumenty.
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Vystoupení legendárního žokeje Josefa Váni v Poslanecké sněmovně na téma zrušení rozhlasových a televizních poplatků se virálně šíří na sociálních sítích, kde politik ANO schytává tvrdou kritiku. Váňa kontroverzní krok vládního tábora podpořil a poukázal na údajnou neefektivitu České televize. Na síti X na to reagoval její sportovní komentátor Robert Záruba.
Rozdíl mezi ČT a Novou
Josef Váňa při diskuzi o financování veřejnoprávní televize vysvětlil, že bude hlasovat pro zrušení koncesionářských poplatků, protože to sám sliboval svým voličům. A k dobru dal své zkušenosti respondenta televizních rozhovorů.
„Představte si, že přijede z Novy někdo před Velkou pardubickou natáčet reportáž, jeden člověk vyleze z embéčka, má na zádech kameru, připne mi kecátko, dá mi před pusu mikrofon a natáčí,“ líčil Váňa.
„Přijede Česká televize, někdy i dvěma auty. Je tam někdo, kdo mi připne tady tohle, je tam zvukař, je tam ten, je tam ten. Já si myslím, že to moc efektivní práce není.“
Kritika na Facebooku
Jeho vystoupení jeden z uživatelů Facebooku sestříhal na svůj osobní blog, video nasbíralo přes 14 000 lajků a více než tři tisíce komentářů. Většina z nich byla k Váňovi nemilosrdná.
„Kdyby za něj u pultíku mluvil Železník, dopadlo by to líp..“
„Tady se to dá pochopit. Stovky pádů, zřejmě většinou na hlavu....“
„Pane Váňo, vždycky jsem vám neskutečně fandila a radovala se z vašich úspěchů! Ale dnes jste mě velice zklamal a zarmoutil.“
„Slíbil jsem to lidem“
Váňa pro web iSport vysvětlil, že se rozhodl vystoupit v reakci na předchozí diskuzi v parlamentní rozpravě.
„Já jsem akorát říkal, že jsem to slíbil lidem po vesnicích, když jsem dělal kampaň. Mrzí mě, že lidi, co štvou proti nám, to měli sami v plánu, když vládli. Lidi z ODS dřív chtěli zrušit poplatky, teď jsou hlavní organizátoři protestních akcí,“ uvedl Váňa.
Na síti X, bývalém Twitteru, na jeho slova o neefektivní práci České televize reagoval Robert Záruba, šéfkomentátor redakce sportu.
„K výroku pana Váni: Reportážní štáb ČT, který natáčí rozhovory v terénu, tvoří 2 lidé, reportér a kameraman. Pokud se natáčí dokument, je štáb rozšířen s ohledem na vyšší požadavky na technickou kvalitu záběru, zvuku atd. Úplně stejně to dělají i ostatní televize. Malý a velký štáb,“ uvedl Záruba.