Pavel Šulc: Fotbal miluju, ale gaming je pro mě únik i relax. Chtěl by ho na olympiádě?
Před pár týdny se stal Fotbalistou roku a zhruba za měsíc ho čeká vrchol kariéry – mistrovství světa v Mexiku a USA. Pavel Šulc se na něj těší, ale není to jediná věc, kterou nyní žije. Když sundá kopačky, vrhá se do světa her. „Je to skvělá zábava. A nejlepší únik od toho, aby člověk pořád jen myslel na fotbal,“ říká hvězda Lyonu. Jako vášnivý gamer nyní bude Pavel Šulc pro iSport navíc komentovat i dění na Streamers Clash, největším influencerském turnaji v League of Legends v Česku. Vedle rozhovoru Vám tak přinášíme i jeho první komentář v nové rubrice Šulcíkův Clash.
Pavle, když zrovna nejste na hřišti, jste známý jako poměrně zapálený gamer. Je to tak?
„Určitě ano. Hraní na počítači beru jako skvělou zábavu a je to pro mě vlastně vůbec největší relax.”
Vrcholový fotbal je hlavně o přísném režimu a regeneraci. Jak do toho zapadá gaming? Kdy máteideální čas na hraní?
„Gaming je pro mě hlavně únik a odpojení od reality. Je mi jedno, jestli zrovna sám hraju, nebo jen sleduju nějaké esportové turnaje. Podle mě je pro sportovce strašně důležité najít si něco, u čeho člověk úplně vypne a nemusí pořád dokola přemýšlet nad fotbalem.“
Dokážeteodhadnout, kolik času vám zabere trénink v porovnání s hraním?
„V tréninkovém centru trávím pravidelně tak šest až sedm hodin denně. To je kompletní proces – od společné snídaně přes posilovnu a trénink až po regeneraci, kterou to končí. U počítače nebo PlayStationu pak strávím většinou tak tři čtyři hodiny, ale není to pravidlo. Někdy je to méně, jindy zase víc.“
Co se v kabině nároďáku paří nejčastěji?
„Myslím, že klasika – FIFA nebo Call of Duty. Kluci jsou tam spíš „PlayStation tým“. Já jsem ale vyrůstal u kompu a to mi zůstalo dodnes.“
Jak se jako vrcholový sportovec dívátena tu věčnou debatu, jestli by měl být esport součástí olympijských her?
„To je těžká otázka. Podle mě by bylo cool tam esport mít. My, co se o to zajímáme, víme, kolik práce stojí stát se profesionálem. Udržet se na vrcholu je v esportu stejně náročné jako kdekoli jinde. Jestli to ale přímo patří na olympiádu, to asi není otázka na mě. Nedokážu úplně posoudit, jestli by to tam zapadlo.“
Jste zvyklý na adrenalin před vyprodaným stadionem. Dá se ta vášeň a napětí z fotbalu vůbec srovnat s pocity u her?
„Věřím, že hráči, co hrají na stage ve velkých halách, zažívají úplně to samé, co my. Já to tak mám, i když jen koukám – třeba když sleduju Worlds (mistrovství světa v League of Legends) a ve finále hrají T1 (nejslavnější korejský tým historie), tak mám adrenalin na maximu. A věřím, že podobně to budu prožívat i teď u nás, až budu sledovat Kolofoua na Štvanici ve finále Streamers Clashe.“
Dostáváme se k tomu, že vásteď kromě fotbalových povinností čeká i velký zážitek z pozice fanouška právě StreamersClashe. Čím si vás právě on takhle získal?
„Jde o největší československý turnaj v League of Legends. A pravidelně se ho nemůžu dočkat. Nyní se rozlosovaly týmy a jsem fakt zvědavý, jak si povedou. Co rozhodně cením, že dává šanci prorazit i menším streamerům. A taky je super vidět méně zkušené hráče, jak se snaží hrát tu hru přesně tak, jak by se hrát měla. Celkově mě baví organizace celého projektu a to, že se každý ročník snaží posunout o kus dál.”
Sám se ale jako hráč nezúčastníte, přednost dostala reprezentace a mistrovství světa. Takže fotbal je u vás stále jasná jednička?
„Fotbal mě hrozně baví, hraju ho už víc než dvacet let. Ještě jsem nezažil období, kdy by mě nebavil. Strašně si vážím toho, že se můžu živit tím, co miluju. Takže ano, fotbal je stále číslo jedna. Ale věřím, že mi ta účast na Streamers Clash třeba někdy v budoucnu vyjde.“
Čistě teoreticky: jaké bysteměl se svým týmem šance na vítězství, kdybyste mohl nastoupit?
„Já bych to samozřejmě vyhrál! (smích) Vzal bych si Kolofoua na top, Kricu do jungle, já bych hrál mid a společně bychom zdominovali horní polovinu mapy. Pak už by to pravděpodobně nemělo žádnou esenci, takže na botu by mi hrál asi Šmejdík s Tropikem nebo tak něco.”
Každopádněsi to vynahradíš sledováním a taky tím, že budeš tady na iSportudění na StreamersClash pravidelně komentovat. Jak se na tuhle roli těšíš? Budeš spíš vlídný, nebo nelítostný kritik?
„Těším se moc. Doufám, že se mi povede i nějaký hrací den costreamovat. A jelikož mě většina lidí zná, plánuju být ve svých komentářích vtipný a spíš vlídný. Myslím si, že ve Streamers Clashi není nějaká tvrdá kritika vůbec na místě.“
ŠULCÍKŮV CLASH
Draft mě nadchl! A kdo si vybral mého favorita?
Blíží se finální nominace do repre na mistrovství světa, ale podobnou nominaci ve formě draftu vyhlíželi také všichni domácí streameři lolka. Včetně mě. Ale naštěstí jen z role fanouška, protože nervozita hráčů při čekání, jestli v největším českém turnaji dostanou šanci se ukázat před celou herní komunitou, se rovná čekání na oznámení základních sestav pro klíčové duely Ligy mistrů.
Kapitáni osmi týmů se podobně jako při draftu NHL přetahují o ty největší hvězdy, případně o skryté poklady. Mají na to sice přípravu, se kterou jim pomáhají trenéři, ale i výběr koučů je na kapitánech, narozdíl od fotbalové kabiny.
Při představě, že by si kapitán vybíral kouče, se my fotbalisté můžeme jen pousmát. Kapitáni navíc při draftu měli jen omezený čas a budget, v turnaji o půl milionu a účast na eventu na Štvanici se tak už draftem rozehrávají bleskové protiútoky.
Základní sestavy týmů pak musí mít stejně dobře nastavenou chemii jako startovní jedenáctka. Potřebujete tahouny, kreativní výstavbu i poctivé pracanty. Můj oblíbenec a Clash goat Kolofou bude snad znova spolehlivým tahounem, vybral si ho kapitán nováček Tyblaho.
Fandit budu i Xnapymu, ale ten bude patřit k outsiderům a jeho titul by se rovnal zázraku Leicesteru v Premier League. A Freeze si snad tradičně nezláme ruce, jeho tým je plný legendárních hráčů a poctivých pracantů, sází na zkušenosti a to se vyplácí jak na Riftu, tak na travnaté ploše.
Tak esportu zdar a lolku zvláště!