Šulcíkův Clash: Na Štvanici to bude jízda! Budu ji na dálku sledovat i z šampionátu
Sledujete Streamers Clash, největší influencerský turnaj u nás v League of Legends, netradičně pohledem ofenzivního záložníka Lyonu, fotbalisty roku, českého reprezentanta na mistrovství světa a zapáleného fanouška Pavla Šulce!
Play off je za námi a známe čtyři týmy, které si to rozdají už v sobotu na Štvanici. A musím říct, že to byla podívaná, která místy připomínala vyřazovací fázi Ligy mistrů. Někdo potvrdil roli favorita, někdo padl dřív, než by si přál, a někdo bude mít na finálové LANce šanci napsat úplně nový příběh.
Bohužel hned v losers bracketu skončily týmy Xnapyho a Tybláha. Xnapy proti Freezovi předváděl zajímavé výkony, sérii dokázal zdramatizovat a rozhodně neodešel bez boje. Jeho strategie vyrovnaného týmu, kde neměla být jen jedna hvězda, ale spíš silný kolektiv, nakonec stačila na dělené 5. - 6. místo. Ve fotbale bych řekl, že to byl tým bez jasného kanonýra, ale s poctivou zálohou. Jenže v play-off občas potřebujete někoho, kdo vezme balón v 88. minutě a prostě rozhodne.
S Tybláhou bohužel končí i můj oblíbenec Kolofou, který tak nenaváže na minulý titul. A to znamená jednu zásadní věc, letos budeme mít kompletně nové šampiony. Žádná obhajoba, žádný starý král na trůnu. Streamers Clash čeká nová dynastie.
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A největším favoritem je bez debat Deethanův tým. Ovládli základní část, ovládli play-off a do finále na Štvanici prošli bez ztráty jediné mapy. To už není jen dobrá forma, to jsou historické výkony. Působí jako tým, který si nepřišel zahrát přátelák pro srandu, ale vyhrát titul.
A je vidět proč. Drží spolu, trénují, měli společný bootcamp, dokonce i grilovačku u Deethana na zahradě. To je přesně ta chemie, kterou chcete mít v kabině. Chmelda hraje skvěle, Deethane překvapuje a celý tým působí jako parta, která pochopila, že Clash není jen content, ale regulérní turnaj. Ostatně Deethane sám řekl, že jeho tým nešel dělat content, ale učit se hrát lolko. A zatím to funguje dokonale.
Proti nim se ve finále postaví Herdynův tým. Herdyn prohrál jen právě s Deethanem a konečně se dočkal velkého finále. Přitom v minulosti se mu v play-off nedařilo tak, jak by si asi představoval. Teď je ale na Štvanici a bude hrát o titul. To je krásný sportovní příběh. Něco jako když zkušený hráč konečně dostane šanci ve velkém finále, na které čekal celou kariéru.
Jenže čeká ho extrémně těžká zkouška. Na druhé straně bude tým, který zatím nikdo nedokázal porazit. Herdyn bude muset sázet na vzestup formy, dobrou přípravu a možná i na dvanáctého hráče v podobě fanoušků. Takže pokud fandíte Herdynovi, přijďte na Štvanici v co největším počtu. Protože jestli má někdo zastavit Deethanovu mašinu, bude potřebovat pořádný kotel za zády.
A pozor, velkým tahákem bude i souboj o třetí místo. Kamilius proti Freezovi. V losers bracketu se Kamiliusovu týmu podařilo Freeze porazit a momentálně vypadají jako lepší celek. Jenže LANka před diváky je úplně jiný sport. Tam se může klepat ruka, tam vás může nakopnout publikum a tam najednou rozhodují i zkušenosti, hlava a emoce.
Navíc jde o reprízu minulého souboje o třetí místo, který vyšel lépe pro Kamila. Freeze tak bude mít obrovskou motivaci vrátit mu porážku a urvat medaili. A i tahle BO3 může být na Štvanici pořádný tahák. Vždyť kdo by nechtěl vidět souboj dvou bývalých profíků, kteří dobře vědí, že třetí místo je pořád bedna?
Takže 20. června doražte na Štvanici. Bude to historická podívaná, nové finále, nový šampion, odveta o třetí místo a k tomu třeba i Xnapy, Mikýř a další v kapele Influnetic. Já si to nenechám ujít aspoň na dálku tady z Mexika.
Tak esportu zdar a lolku zvláště!