Rachot, demolice, rekord… Hluk marně simulovaly reproduktory, florbalistky se neslyší
Při zápasech v lize jsou zvyklé na komorní atmosféru. Pár desítek lidí se snaží fandit, ale s tím, co teď zažívají české florbalistky při domácím mistrovství světa, se to nedá srovnávat. „S holkami se na hřišti vůbec neslyšíme,“ přiznává útočnice Karolína Klubalová. Kouč Lukáš Procházka dobře tušil, jak to bude vypadat, takže se při tréninku před turnajem snažil hluk simulovat. Na plné pecky pustil čtyři reproduktory. „Ale takový hukot jsme nedokázali nasimulovat,“ usmívá se trenér. V nedělním zápase s Lotyškami (od 16.45 hodin) to bude podobné.
Komunikace na hřišti je v kolektivních sportech klíčová. Takže florbal nevyjímaje. Jenže v takovém kotli je to těžké.
„Je to dost náročný. Řveme na sebe, ale stejně se neslyšíme,“ přiznává Klubalová, která úvodní vítězství proti Dánkám (11:0) řídila čtyřmi body (2+2). Ani trenérovy pokyny ze střídačky neslyší.
I tak jsou z atmosféry unešené. „Je to naprosto úžasné. Lepší fanoušky si nemůžeme přát,“ hlásí klíčová útočnice.
V rámci přípravného kempu se realizační tým snažil hluk nasimulovat, ale až tolik decibelů ani čtyři reproduktory nedokázaly vyprodukovat. „My jsme se na to připravovali, ale tohle nešlo,“ říká kouč Procházka a na dálku příznivcům děkuje.
„Strašně moc jim chci poděkovat. Doufám, že to takhle bude pokračovat a my jim nabídneme další zážitky,“ přeje si Procházka. Také od hráček zaznívalo po úvodním utkání velké díky směrem k lidem, kteří jim připravili životní zážitek.
„Tohle je vysněné mistrovství světa. Hrát před domácím publikem je něco, co ten, kdo to nezažije, nepochopí,“ kvituje Klubalová, která v extralize hraje v Liberci.
V pondělí jí bude devatenáct a patří k největším českým nadějím. Na mistrovství světa už si zahrála před dvěma lety v dalekém Singapuru, ale domácí mistrovství je o něčem jiném. „Lidi byli úžasní. Úplně jsem si to ani nedovedla představit. Je to super,“ vykládala po úvodní demolici Dánek.
A věří, že atmosféru využijí na cestě k vysněné medaili. Že je nedostane pod tlak, ale naopak. „Věřím, že nás posune ještě k lepším výkonům,“ přeje si.
Do Brna přišlo během prvního dne 5 715 lidí, což je historický rekord. Tolik fanoušků na úvod turnaje ještě nikdy nedorazilo. Letošní šampionát tak překonal rekord z roku 2013, který patřil také Česku. Tehdy sledovalo úvodní bitvy 5 346 fandů.
„Atmosféra v hale byla naprosto skvělá. Když jsem stál na ploše při zahajovacím ceremoniálu a cítil tu energii, která šla z tribun, tak jsem byl opět pyšný na každého, kdo se o to postaral. Věřím, že i další dny se ponesou ve stejném duchu a budeme dál postupovat směrem k celkovému rekordu,“ říká prezident Českého florbalu Daniel Novák.