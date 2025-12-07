Můj gól! Ne, je můj! Fuchsová mohla slavit až později, jinak by to byl Matrix
Už po svém střeleckém pokusu Linda Fuchsová gestikulovala: To byl gól! Jenže dvojice rozhodčích ho přehlédla, takže se hrálo dál. Mezitím skórovala její zkušenější parťačka Karolína Klubalová. Až potom přišla dlouhá porada u videa, která nakonec rozhodla: Byl to gól! A ten druhý tedy neplatí…I tenhle kuriózní moment byl k vidění při jasném českém vítězství 6:2 nad Lotyškami v druhém utkání na florbalovém šampionátu v Brně. „Byla jsem si na 110 procent jistá, že to byl gól. Kdyby ne, tak nevím, kde se v Matrixu stala chyba,“ pousmála se talentovaná Fuchsová.
Klubalová měla smůlu, ale nebrala to tak. Naopak jí to přála. „Linda si to zaslouží,“ říká členka elitní formace.
Přišla tak o gól, který se jí povedl. Ale byl to gól negól, ve statistikách ho nemá. A nepropsal se ani do výsledku. „Je to škoda, ale tak to prostě je. Vyhrály jsme, což je nejdůležitější,“ reagovala vyrovnaně Klubalová, která sobotní výhru nad Dánkami 11:0 řídila čtyřmi body (2+2).
Proti Lotyškám už to byla náročnější šichta. Na vítězství se podílela právě i Fuchsová. Ta ve druhé třetině napálila míček z dálky a hned po svojí střele zvedla ruce. Byl to pro ni premiérový gól na turnaji. Ale na potvrzení si musela počkat.
Přitom si byla tak jistá! „Viděla jsem to jasně, protože jsem poměrně dlouho mířila,“ vybavuje si talent z Tatranu Střešovice. Jenže rozhodčí, což byly dvě dámy ze Singapuru, nezaregistrovaly, že byl míček za čárou. A hrálo se tedy dál.
„Nevím, jestli si toho nevšimly, ale já už jsem měla ruce nahoře. Potom jsem musela rychle chytit florbalku a hrát dál, takže ten moment byl takový zmatečný. Nicméně já i celá moje formace jsme si byly jisté, že to gól byl,“ vykládala Fuchsová, dcera Vladimíra Fuchse, florbalové ikony, který ji ještě nedávno v klubu vedl.
Čas se tedy posunul dozadu a trefa Klubalové se vymazala. I na střídačce za ni měly všechny hráčky radost. „Míček jsem si schovala,“ popisuje Fuchsová, které to ostatní přály.
„Jsem nejvíc ráda, jak můžu být. Protože Linda si to zaslouží,“ říká Klubalová, která zažívá už druhý šampionát. Premiéru si odbyla před dvěma lety v Singapuru. Tentokrát už patří ke klíčovým hráčkám.
Významnou roli má ale i Fuchsová. Je to představitelka nebojácné nastupující generace, která se netají velkými ambicemi. „Domácí šampionát nenahrává ničemu jinému než právě vidině zisku titulu. Pro mě ten gól určitě neznamená tolik, jako to, čeho se tady s holkami snažíme dosáhnout za celý turnaj,“ má jasno Fuschsová.
V pondělí čeká národní tým ostrá zkouška. Nastoupí proti Švýcarkám – od 17 hodin. „Určitě to bude utkání na jiné úrovni než proti Dánsku nebo Lotyšsku. Musíme se soustředit o milion procent víc,“ tuší 19letá florbalová kometa.
Češky obhajují bronz ze Singapuru.
Tabulka skupin A
|1.
|Česko
|2
|2
|0
|0
|17:2
|4
|1.
|Švýcarsko
|2
|2
|0
|0
|19:6
|4
|3
|Lotyšsko
|2
|0
|0
|2
|6:14
|0
|4.
|Dánsko
|2
|0
|0
|2
|2:22
|0