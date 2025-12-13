Nadšený kouč florbalistek: Finále zní neuvěřitelně, byl to náš sen. Jak to vypadá s hrdinkou?
Když v čase 58:41 rozhodla kapitánka Michaela Kubečková o historickém postupu českých florbalistek do finále mistrovství světa, Ostravar Aréna skoro spadla nadšením. Češky dosud braly medaili na světovém šampionátu jen dvakrát, v letech 2011 a 2023 získaly bronz. Teď to už s jistotou překonají, v neděli si zahrají o zlato se Švýcarskem. „Zní to vlastně neuvěřitelně, ale my si tam nejdeme nic užívat. Znovu tam půjdeme nechat všechno a o vysněný titul zabojovat,“ hlásí trenér Lukáš Procházka.
Poprvé v historii jste postoupili do finále mistrovství světa. Jak vám to zní?
„Úžasně. Byl to náš sen, na který jsme se dlouho chystali. Obětovali jsme tomu strašně moc, příprava byla neskutečně důkladná. Ve finále jsme proto, že jsme jako tým udělali za poslední rok obrovský progres. Všechno se to skládalo a věděli jsme, že to takzvaně teče na ten poslední moment. To se přesně stalo, klaplo všechno. Dovedla nás tam obrovská touha úspěch udělat a konečně finále hrát. Tohle od nás byla skvělá týmová práce.“
Vyzdvihl byste přece jen nějaký faktor, který vás do finále dovedl?
„Faktorů tam bylo hodně. Samozřejmě Nikča (brankářka Příleská) byla úžasná, ale tenhle tým není o tom, aby se vytahovaly individuality. Je to opravdu tým. Kdo viděl energii na střídačce i ve chvíli, kdy jsme hráli na dvě pětky a dolů šla lajna, která hrála také dobře a tvořila hru, musel být nadšený. Energie tam byla, takže je strašně těžké někoho vyzdvihovat. Samozřejmě Nikča byla úžasná, ale jak říkám, je to týmová práce. A fantasticky jsme odpracovali tu „Kauppi lajnu“ (lajna finských hvězd), protože si myslím, že „matchup“ nám vyšel. Byli jsme lepší.“
Zažil jste někdy vůbec utkání, které skončilo 1:0?
„Zažil jako hráč, ne už jako trenér.“
Do finále si nejdeme nic užívat
K postupu vám pomohla neskutečná atmosféra, hnalo vás téměř 6 tisíc fanoušků. Jak si to užíváte?
„Strašně moc. Jsem hrozně rád, že jsme odpracovali mentální stránku. Stejně jako se Švýcarskem jsme šli do poslední třetiny prostě pro postup. Bylo to 0:0 a tým presoval, hrál vysoko… My jsme šli fakt all-in. Gólů jsme mohli divákům nabídnout víc, ale nakonec díky bohu, že to bylo takhle.“
Od vysněného cíle vás dělí už jen jediné utkání. Jak se na něj připravíte?
„Připravíme se dobře, tým chce titul strašně moc. Zní to vlastně neuvěřitelně, ale my si tam nejdeme nic užívat. Znovu tam půjdeme nechat všechno a o vysněný titul zabojovat. Tým je takhle nastavený, my jsme takhle nastavení. Pokud bychom ve finále neuspěli, prostě budeme zklamaní. Nemůžeme mít pocit, že je něco hotovo. Tak to není. Máme před sebou životní šanci a obrovský zápas. Pokud postoupí Švédsko, favoritem asi nebudeme, ale myslím si, že i to následující semifinále bude hodně vyrovnané. Uvidíme, holky teď potřebují nabrat síly a pak věřím, že si to rozdáme na férovku.“ (Postoupily nakonec Švýcarky, které porazily Švédky 6:3 - pozn. red.)
Semifinále rozhodla Michaela Kubečková, která se pak zranila. Jak to s ní vypadá? Pokud nebude schopná nastoupit, bude ještě větší motivace to vyhrát i pro ni?
„Jasně. Já teď trochu trnu, protože upřímně nevím, co se tam stalo, jestli to byla jen křeč, nebo nějaký svalový problém. Prostě doufám, že náš úžasný realizační tým ji dá dohromady a že na finále bude připravená. Teď informace nemám, ale samozřejmě ona je tmel lajny, která je aktuálně nejlepší na světě. Byla by tragédie, kdyby nemohla hrát.“