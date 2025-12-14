Předplatné

MS ve florbale ONLINE: Česko - Švýcarsko. Velké finále v Ostravě! Chybí zraněná kapitánka

České florbalistky zvítězily ve čtvrtfinále mistrovství světa nad Norskem 9:2
České florbalistky zvítězily ve čtvrtfinále mistrovství světa nad Norskem 9:2Zdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
České florbalistky se radují z postupu do finále mistrovství světa
Euforie českých florbalistek po postupu do finále MS
Euforie českých florbalistek po postupu do finále MS
Euforie českých florbalistek po postupu do finále MS
České florbalistky hrály v semifinále MS s Finskem
České florbalistky hrály v semifinále MS s Finskem
České florbalistky hrály v semifinále MS s Finskem
17
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS florbal
Začít diskusi (0)

České florbalistky zabojují před domácím publikem v Ostravě o první titul mistryň světa. Při svém premiérovém startu ve finále šampionátu se svěřenkyně trenéra Lukáše Procházky utkají o zlato se Švýcarskem. Mají jistou třetí medaili po bronzech z let 2011 a 2023. Kvůli zranění bude Češkám chybět kapitánka a autorka postupového gólu v semifinále Michaela Kubečková. Velké finále startuje v 16:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
--

Češky do finále postoupily přes Finsko, které na MS porazily až na čtrnáctý pokus. O výhře 1:0 rozhodla v sobotu v závěru branka kapitánky Michaely Kubečkové. Švýcarky, které svůj dosud jediný titul získaly v roce 2005, zdolaly vítězky posledních devíti šampionátů Švédky 6:3.

Týmy Švédska a Finska se utkaly v Ostravar Aréně o bronzové medaile. Švédky poprvé v historii skončily bez medaile po finské výhře 6:4. Švédky mají z dosavadních 14 šampionátů 11 zlatých, jednu stříbrnou a dvě bronzové. Finky získaly dvě zlata, devět stříbrných a čtyři bronzy.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů