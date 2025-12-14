MS ve florbale ONLINE: Česko - Švýcarsko. Velké finále v Ostravě! Kdo se bude radovat?
České florbalistky zabojují před domácím publikem v Ostravě o první titul mistryň světa. Při svém premiérovém startu ve finále šampionátu se svěřenkyně trenéra Lukáše Procházky utkají o zlato se Švýcarskem. Mají jistou třetí medaili po bronzech z let 2011 a 2023. Velké finále startuje v 16:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
Češky do finále postoupily přes Finsko, které na MS porazily až na čtrnáctý pokus. O výhře 1:0 rozhodla v sobotu v závěru branka kapitánky Michaely Kubečkové. Švýcarky, které svůj dosud jediný titul získaly v roce 2005, zdolaly vítězky posledních devíti šampionátů Švédky 6:3.
Týmy Švédska a Finska se od 12:45 utkají v Ostravar Aréně o bronzové medaile. Jeden ze severských favoritů tak zůstane poprvé v historii bez cenného kovu. Švédky mají z dosavadních 14 šampionátů 11 zlatých, jednu stříbrnou a dvě bronzové. Finky získaly dvě zlata, devět stříbrných a tři bronzy.