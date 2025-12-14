Předplatné

ONLINE: Švýcarsko – Česko 1:0. Boj o historické zlato, hraje se poslední třetina

Útočnice české florbalové reprezentace Martina Řepková bojuje o míček ve finále MS
Útočnice české florbalové reprezentace Martina Řepková bojuje o míček ve finále MSZdroj: ČTK / Pryček Vladimír
České florbalistky ve finále domácího šampionátu
Česká obránkyně Nela Jiráková bojuje o míček ve finále MS florbalistek
České florbalistky ve finále domácího šampionátu
České florbalistky ve finále domácího šampionátu
Finále MS florbalistek mezi Švýcarskem a Českou republikou
Finále MS florbalistek mezi Švýcarskem a Českou republikou
České florbalistky zvítězily ve čtvrtfinále mistrovství světa nad Norskem 9:2
ČTK, iSport.cz
MS florbal
České florbalistky zabojují před domácím publikem v Ostravě o první titul mistryň světa. Při svém premiérovém startu ve finále šampionátu se svěřenkyně trenéra Lukáše Procházky utkají o zlato se Švýcarskem. Mají jistou třetí medaili po bronzech z let 2011 a 2023. Kvůli zranění bude Češkám chybět kapitánka a autorka postupového gólu v semifinále Michaela Kubečková. Velké finále startuje v 16:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

Češky do finále postoupily přes Finsko, které na MS porazily až na čtrnáctý pokus. O výhře 1:0 rozhodla v sobotu v závěru branka kapitánky Michaely Kubečkové. Švýcarky, které svůj dosud jediný titul získaly v roce 2005, zdolaly vítězky posledních devíti šampionátů Švédky 6:3.

Týmy Švédska a Finska se utkaly v Ostravar Aréně o bronzové medaile. Švédky poprvé v historii skončily bez medaile po finské výhře 6:4. Švédky mají z dosavadních 15 šampionátů 11 zlatých, jednu stříbrnou a dvě bronzové. Finky získaly dvě zlata, devět stříbrných a čtyři bronzy.

