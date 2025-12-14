Florbalové zvyklosti se mění: Švédsko a Finsko jen o bronz. Získají Češky historické zlato?
Na ženském a mužském světovém šampionátu se ještě nikdy nestalo, že by Švédsko nebo Finsko, absolutní florbalové velmoci, nepostoupily do finále. Ustálené zvyklosti se měnily až v Ostravě. Do nedělní bitvy o ženské zlato, která začne v 16:00, nastoupí vůbec poprvé v historii Češky a Švýcarky. Zaslouženě, sobotní semifinále totiž patřila jim. „Můžeme očekávat velkou bitvu. Potkají se dva týmy, které tady působí fyzicky úplně nejlépe a nejdynamičtěji,“ hlásí trenér florbalistek Lukáš Procházka.
Mistrovství světa ve florbalu mužů dosud mělo jen skandinávské vítěze. Švédové brali zlato desetkrát, Finové pětkrát. Český tým postoupil do finále v letech 2004 a 2022, na zlato však nedosáhl ani jednou.
Teď čeká první zápas o zlato i na české ženy. Ty si v semifinále domácího šampionátu poradily 1:0 s Finskem, když v čase 58:41 rozhodla kapitánka Michaela Kubečková. Svěřenkyně Lukáše Procházky tak s jistotou vylepší dva světové bronzy z let 2011 a 2023.
Další velké překvapení zažila Ostravar Aréna jen pár hodin poté. Do finále totiž kromě Finek nepostoupily ani Švédky, které vládly ženskému šampionátu nepřetržitě od roku 2007. Tentokrát však narazily, v semifinále padly se Švýcarskem 3:6.
„Upřímně mě to nepřekvapilo. Věřil jsem, že to Švýcarky zvládnou, od začátku do konce měly utkání absolutně pod kontrolou. Bylo znát, že fyzicky jsou výrazně lepší než Švédky. Ve chvíli, kdy měly průběh, se Švédky neměly jak do zápasu vrátit. Absolutně zasloužený postup,“ líčí kouč Procházka.
„Na jednu stranu mě to překvapilo, ale když jsme se na ten zápas dívaly, Švýcarky to měly pod kontrolou. Švédky k ničemu nepouštěly a zaslouženě vyhrály,“ ví Šárka Staňková, obránkyně týmu a jeho zároveň nejproduktivnější hráčka.
Padne divácký rekord? Pravděpodovně ano
České a švýcarské florbalistky tak čeká repríza pondělního zápasu ve skupině, který domácí hráčky vyhrály 7:4. „Já myslím, že jak my, tak ony, jsme tady ukázaly, že máme formu a hrajeme dobrý florbal. Doufám, že navážeme ať už na zápas s Finskem, nebo na utkání se Švýcarkami ve skupině. Snad to urveme,“ přeje si Staňková.
„Můžeme očekávat velkou bitvu. Potkají se dva týmy, které tady působí fyzicky úplně nejlépe a nejdynamičtěji. Máme s nimi za sebou zápas ve skupině, který byl krásný. Věřím, že podobný výkon dokážeme zopakovat i ve finále,“ navazuje Procházka.
Pro celek kolem lídryně Kubečkové bude možná klíčovým hnacím motorem podpora fanoušků. Na semifinále s Finskem jich do Ostravy dorazilo 5 934, což byla po finále v Tampere v roce 2015 (6 517) historicky druhá nejvyšší návštěva na florbalovém MS žen. Dosavadní rekord v neděli odpoledne s velkou pravděpodobností padne.
„Strašně se těším. Musím říct, že atmosféru si užívám. Užila jsem si ji už v Brně, kde byla divácká kulisa neskutečná. Tady je trošku jiná, protože hala je větší, ale fanoušci jsou pořád našim šestým nebo sedmým hráčem na hřišti. Neskutečně nám pomáhají. Moc se těším, co předvedou,“ dodává Staňková.