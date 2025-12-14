Trenér stříbrných florbalistek: Holky budou pyšné na to, co dokázaly. Zůstane u repre?
Český florbal zažil báječné týdny, ženská reprezentace postoupila na domácím šampionátu v Ostravě a Brně vůbec poprvé v historii do finále. V něm měla herně navrch, jenže Švýcarkám stačilo skórovat a pak jen urputně bránit. Češky nakonec padly 0:2. „Určitě to beru jako povedený turnaj, i když to samozřejmě bolí. Myslím si ale, že za chvilku to přebolí, a že holky budou pyšné na to, co dokázaly,“ měl jasno trenér Lukáš Procházka.
Oproti zápasu ve skupině, v němž jste Švýcarky porazili 7:4, bylo finále gólově dietní. Vyplynulo to ze hry, nebo byl záměr hrát hodně z defenzivy?
„Ani ne. Vlastně ani nevím, kolik šancí jsme si vytvořili, ale prostě se nám nepovedlo situace dotáhnout. Určitě nebyl záměr hrát opatrný zápas. Myslím si, že jsme ho tady nehráli ani v jednom utkání. Šli jsme vysoko presovat, chtěli jsme to urvat. Nějaká míra zajištění tam samozřejmě byla, ale postupem času jsme to otevírali víc. Šli jsme si pro gól, ale ten prostě nepřišel. Vždycky nám chyběl kousek.“
Jak se do konečného výsledku promítlo zranění kapitánky Michaely Kubečkové?
„Na to jsou dva pohledy. Jeden je ten, že Šteky (Nikola Štekerová) byla skvělá. V tomhle věku zvládnout pozici prvního centra, devět tisíc lidí, obrovský tlak, velká očekávání... Ona to všechno zmákla, takže klobouk dolů. Nicméně chemie s Míšou je jiná, ona je prostě lídr a mozek lajny. Možná právě to byl ten kousek, který nakonec chyběl.“
Jaká vůbec byla šance, že by do finále nastoupila?
„Nula. Večer jsme věděli, že je to bez šance.“
Bude trvat dlouho, než si uvědomíte, že jste zapsali historický úspěch?
„Určitě to beru jako povedený turnaj, i když to samozřejmě bolí. Myslím si ale, že za chvilku to přebolí, a že holky budou pyšné na to, co dokázaly. Já jsem na ně pyšný. I na celý realizační tým a všechny další lidi, kteří se na této krásné akci podíleli. Takže si myslím, že dlouho to trvat nebude.“
Jak moc se teď tým promění? Brankářka Jana Christianová mluvila o tom, že asi bude končit, možná to čeká i Nikolu Příleskou nebo Martinu Řepkovou. Čeká vás výraznější obměna?
„Nevím, může to tak být. Teď jsme to vůbec neřešili. Ani v průběhu mistrovství, ani před ním. Až teď bude čas to analyzovat, takže teď je strašně brzy k tomu něco říkat. Chtěl bych, ale vlastně ani informace nemám.“
Vy pokračovat budete?
„Je to brzy, i to musíme zanalyzovat. Nechme to otevřené. Myslím si, že i jako realizační tým jsme odvedli fakt super práci, ale na bližší hodnocení a výhledy do budoucna je ještě čas.“
Zeptám se jinak, zviklal vás šampionát v rozhodování?
„Já jsem to takhle vůbec nebral a ani jsem nad tím nepřemýšlel. Úplně jsem se zamkl do toho, co se dělo tady a teď, takže o nějakém zviklání nemůže být řeč. Teď určitě cítím, že si potřebujeme odpočinout a svým způsobem si užít ten zážitek, až to přebolí. To, co jsme na mistrovství dokázali, není málo. Až pak uvidíme, kam naše další kroky povedou.“