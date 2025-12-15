Florbal zažil boom! Finále před rekordní návštěvou, atmosféru v Ostravě chválily i Švýcarky
Takový hukot ještě ženský florbal na mistrovství světa nezažil. Finálový zápas v Ostravar Aréně sledovalo rekordních 8 844 diváků. Znovu se tak ukázalo, že sportovní akce Česko pořádat umí. „Bylo to úplně fantastické a úžasné. Jsem rád, že jsme k tomu zážitku přispěli svou hrou. Strašně moc bych chtěl fanouškům poděkovat, protože nás hnali až do konce. Atmosféra byla fakt neskutečná, tohle nikdo nezapomene,“ chválil trenér Lukáš Procházka.
Po sobotní semifinálové výhře nad Finskem, kterou sledovalo 5 934 diváků, se o lístky na nedělní boj o zlato jen zaprášilo. Ostravský palác byl zaplněný stejně jako při loňském světovém šampionátu v hokeji nebo při extraligových šlágrech Vítkovic s Třincem. Zároveň vůbec nehrálo roli, že florbal v Česku není tak populární jako hokej.
Na oba týmy už od začátku finále dýchla doslova elektrizující atmosféra. Napráskané tribuny hlasitě skandovaly, zpívaly, povzbuzovaly, křičely. Nejednou k tomu rozjely i mexické vlny. Jediné minus? Češky proti Švýcarkám neskórovaly, padly 0:2.
Když během třetí třetiny hlasatel ohlásil návštěvu, deset let trvající rekord mistrovství světa žen definitivně padl. Doteď jej drželo finské Tampere, kde na finálové utkání mezi Švédskem a Finskem přišlo 6 517 fanoušků.
„Určitě nás to hnalo dopředu, fanoušci byli neskuteční. Fandili celých šedesát minut, chtěli po nás gól, křičeli to tam několikrát. My jsme se strašně snažily, ale je mi líto, že jsme jim gól nemohly dopřát,“ mrzelo Nelu Jirákovou. „Když osm tisíc lidí křičí pokřik Česko do toho, je to něco neuvěřitelného. Děkuju jim strašně moc, že tady byli s námi a že zůstali ještě dlouho po zápase.“
Atmosféru na turnaji, který v Ostravě a Brně přilákal na tribuny dohromady 67 736 lidí, chválily i zlaté Švýcarky. „Ještě nikdy jsem nehrála v aréně s tak skvělou atmosférou. Někdy byli ale čeští fanoušci trochu tišší a naopak naši byli slyšet. Celkově to ale bylo úžasné, celé mistrovství Česko zorganizovalo opravdu dobře,“ uznala švýcarská kapitánka Isabelle Gerigová.