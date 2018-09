Na MS chceme 12 fanzón a medaili, říká Šuman. A věří v oblibu street floorbalu

Jak se tedy celý ten nápad kolem street floorbalu zrodil? Mě to hodně připadá inspirované basketbalem tři na tři, souhlasíte?

„Určitě. Ta inspirace je jedna část, nicméně jsme si i uvědomili, že se stále objevuje obrovské množství lidí, které ten sport baví a ta možnost nebýt omezený sportovní halou, zvláště v létě, kdy od května do září, měla též svůj význam. Halu sice nepřestěhujete, nicméně jsme zjistili, že zájem lidí hrát florbal je i venku v letních měsících. Sami jsme si zprvu říkali, co to přinese, ovšem reakce byla tak pozitivní, že v tom budeme chtít určitě pokračovat.“

Měl tedy vstup této disciplíny i určitou spojitost s pořádáním prosincového MS?

„Ano. Ono to finančně na první rok nebylo nic jednoduchého, nicméně byly některé firmy, které to vnímaly jako ideální aktivační platformu i pro spolupráci s MS.“

Jak velký má ale street floorball potenciál? Může se jednou postavit na stejnou úroveň jako florbal?

„Takové směřování určitě v hlavě nemáme. Je to nastavené tak, abychom naopak různé formy florbalu dokázali prezentovat jako velkou zábavu. A tohle je platforma pro lidi, kteří nemusí hrát florbal závodně, ale baví je a dostanou možnost si ho dvakrát, třikrát zahrát a zažít pohodový turnaj, který je o atmosféře. Jako by to byl festival, kdy si prostě někdo přijde na den to užít a zahrát si. Není ambice to dělat druhou úroveň poloprofesionálního sportu, je to spíše aktivační platforma, aby lidé sportovali a bavili se florbalem.“

Dobře, a teď pojďme i k tomu prosincovému MS mužů v Česku. Jak probíhají přípravy?

„Ty poslední týdny před akcí jsou vždy nejtěžší, ale myslím, že teď, dva měsíce před začátkem akce jsme tam, kde jsme plánovali být. Ta reakce veřejnosti na prodej vstupenek, zájem partnerů nebo i dobrovolnického organizačního týmu nás naplňuje optimismem. Kromě street floorbalu jsme chtěli vyzkoušet též jiné projekty – víme, že závěr šampionátu bude asi vyprodaný ještě před startem MS, takže jsme plánovali to, že nebudeme mít jen jednu fanzónu u arény, ale zkusíme nabídnout MS celé republice.“

Kolik jich tedy budete po celém Česku mít?

„Ještě ladíme dvě lokality, ale buď jich bude deset, nebo dvanáct.“

To je hodně ambiciózní. Kolik lidí chcete do nich nalákat?

„Když to celé spočítáme, tak tím projdou asi desetitisíce lidí. Nám ale ani nejde o to, jestli přijde o tisíc víc nebo méně, jde o zážitek lidí a aby ten šampionát měl dopad. Tím, že každý reprezentant odněkud pochází, tak bychom i jednotlivé fanzóny stavěli na reprezentantech, kteří jsou z daného kraje. Je to rovněž možnost se propojit s někým, kdo odtamtud vzešel.“

A jaké budou ambice českého týmu?

„Naprosto jednoduše… měli jsme tu dosud tři obrovské šampionáty, dva v mužích, jednou v ženách a ani jeden neskončil medailí. Nemůžeme tedy říkat nic jiného, že si jednu z těch medailových sad už musíme konečně nechat u nás a nesmí nám je odvést zpět do ciziny. Jedna sada medailí tu prostě musí zůstat.“ (směje se)