Trest za video s jointem: konec v klubu i repre. Mladé florbalistky se omluvily

Na sociální síť TikTok umístily krátké jedenáctivteřinové video, které jim možná zhatí celou kariéru. Mladé florbalistky Veronika Kopecká s Karolínou Stůjovou byly suspendované jak svým klubem Tatran Střešovice, tak vedením florbalové reprezentace. Na videu je totiž vidět, že jedna z nich v ruce drží jointa… Navíc u toho byly i výmluvné ikony, připomínající marihuanu. „Mrzí nás to, jsme si vědomy toho, že to byla hloupost,“ reagovaly obě ve společném vyjádření pro florbal.cz.

Svůj společný příspěvek ze 13. června uvedly, že se jejich život doslova rozpadá… Pak jedna z nich ukázala jointa a divoce tancovaly. S podtextem: Něco tu náladu musí zvednout…

Video na sociální síti TikTok sdílely další weby, takže se to okamžitě rozšířilo. Stůjová (18) hraje za juniorky, Kopecká je o rok starší a už patří do elitního ženského výběru slavného pražského klubu.

Reakce od vedení byla blesková. Ještě ve stejný den se objevilo na stránkách Tatranu Střešovice následující prohlášení: „Tatran Střešovice se distancuje od nevhodného obsahu sdíleného hráčkami Veronikou Kopeckou a Karolínou Stůjovou na sociálních sítích ze dne 13. 6. 2022. Klub s nimi obratem zahajuje disciplinární řízení a do rozhodnutí pozastavuje oběma hráčkám činnost.“

O den později se přidalo i vedení Českého florbalu. Obě hráčky jsou totiž členkami reprezentačních výběrů. Kopecká v širším kádru ženského družstva, Stůjová se připravuje na zářijové mistrovství světa juniorek. Obě ale byly z kádru okamžitě vyřazeny.

České florbalistky Veronika Kopecká a Karolína Stůjová ukázaly na videu jointa Video se připravuje ...

A to i přesto, že se nejednalo o incident, který by se udál během reprezentačního srazu. „Jsem velmi zklamaná. Součástí naší práce s hráči a hráčkami je kromě sportovní stránky i důraz na další aspekty, které jsou nedílnou součástí výkonu a role člena reprezentace. Patří mezi ně mimo jiné životospráva, kondice, mentální příprava i mediální záležitosti včetně chování na sociálních sítích,“ uvedla Zuzana Svobodová, ředitelka úseku reprezentace a mezinárodního rozvoje.

Obě jsou tedy z reprezentačních výběrů vyřazeny. „Celá situace je nešťastná. Jsme rádi, když reprezentační hráči a hráčky jsou vzory pro mladé florbalisty a florbalistky, avšak podobné chování není v žádném ohledu vhodným příkladem,“ dodává Svobodová.

Na videu sice žádná z nich jointa nekonzumuje, ale celé to vyznívá krajně nevhodně…

„Mrzí nás to, jsme si vědomy toho, že to byla hloupost. Momentálně se vše řeší na úrovni oddílu a jsme připraveny nést za to zodpovědnost. Toto je naše společné vyjádření,“ reagovaly Karolína Stůjová s Veronikou Kopeckou pro florbal.cz.

Jedno je jisté. Nadějně rozjeté kariéry si tím značně zkomplikovaly.