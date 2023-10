Poslední test před MS: ve Finsku i s hvězdou, florbal získal partnera

Víkendový florbalový program bude patřit ženskému turnaji EFT, který hostí finské Turku. Češky se zde nejprve utkají v pátek odpoledne s Finskem, v sobotu změří síly se Švédkami a na závěr turnaje si zahrají s finským výběrem. Dobrou zprávou pro trenéra Lukáše Procházku je také návrat útočnice Keprtové, která se k týmu připojí po pauze způsobené zraněním kotníku.

Hráčka, která působí ve švédském celku KAIS Mora by měla být velkou posilou a od turnaje si slibuje kvalitní konfrontaci se světovou elitou ve finální fázi přípravy. „Víme, jak se chceme prezentovat a dobře známe základy naší práce, takže to bude hodně o detailech. Budeme chtít pilovat oslabení, přesilovky a celkově speciální týmy. Samozřejmě budeme dál pracovat na týmovém duchu, abychom byly na mistrovství světa co nejlépe naladěné, říká čerstvě 21letá florbalistka.

Národní tým krom návratu Keprtové zaznamenal i další změny. V nominaci na finální prověrku před MS chybí sestry Radka a Simona Korbelářovy. Hráčky stále smluvně vázané ke střešovickému Tatranu se rozhodly tým opustit a v posledních týdnech tedy nemají zápasovou praxi a trénují pouze individuálně. Z tohoto důvodu je musel trenér Procházka oželet.

„Holky se rozhodly v rozehrané sezoně opustit Tatran Střešovice, a to i přes svůj platný kontrakt. Tím se situace zkomplikovala a obě už tři týdny nehrají ligové zápasy a trénují pouze v individuálním režimu, což je vzhledem k požadavkům na reprezentaci a náročnosti programu, který nás čeká, nepřijatelné. Je mi moc líto, že k takovéto situaci došlo a věřím, že bude situace brzy vyjasněna a holky uvidíme zpět na hřišti,” vysvětluje Procházka, který tak bude mít k dispozici osmnáct florbalistek a dvě brankářky.

Nominace reprezentace žen Brankářky: Jana Christianová (Florbal Chodov), Monika Šolleová (Tatran Střešovice). Obránkyně: Vendula Beránková (Piranha Chur, Švýc.), Nela Jiráková (Endre IF, Švéd.), Kristýna Lechnerová (Skorpion Emmental Zollbrück, Švýc.), Michaela Mechlová (SB-Pro, Fin.), Magdaléna Plášková (Florbal Chodov), Šárka Staňková (1. SC Vítkovice), Ivana Šupáková (Zug United, Švýc.). Útočnice: Anna Brucháčková (Bulldogs Brno), Eliška Chudá (Florbal Chodov), Vanessa Rebecca Keprtová (KAIS Mora, Švéd.), Eliška Krupnová (Pixbo Wallenstam, Švéd.), Michaela Kubečková, Vendula Maroszová (obě 1. SC Vítkovice), Denisa Ratajová, Martina Řepková (obě Zug United, Švýc.), Karolína Suchá (Täby FC, Švéd.), Eliška Trojánková (Piranha Chur, Švýc.), Lucie Želízková (Tatran Střešovice).

Další změnou je také příchod nového generálního partnera národního týmu, kterým se stala energetická společnost ČEZ. Tu budou nyní oba ženské výběry nosit na svých dresech, nové partnerství pocítí i ženská nejvyšší soutěž, která nově ponese název ČEZ Extraliga.

„Z našeho pohledu jde o velmi strategický krok, který nám výrazně pomůže v rámci posilování pozice ženského florbalu, a to i vzhledem k mistrovství světa žen, které budeme v roce 2025 hostit právě u nás v Česku,“ přidává k nové spolupráci prezident florbalové asociace Daniel Novák.

Ve finském Turku se představí také ženská reprezentace do 19 let, která zde sehraje utkání se stejně starými výběry Finska, Švédska a Švýcarska. Všechna utkání reprezentačního víkendu budou moci fanoušci sledovat na nové videoplatformě Českého florbalu.

Program Evropské Florbalové Tour 2023

Pátek 20. 10.

11.30 Finsko – Česko U19

17.30 Finsko – Česko

Sobota 21. 10.

08.30 Švédsko – Česko U19

17.30 Švédsko – Česko

Neděle 22. 10.

08.00 Švýcarsko – Česko U19

10.45 Švýcarsko – Česko