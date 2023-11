Ze sněhu do třicítek! Florbalistky odletěly do Singapuru. Proč je MS tam?

České florbalistky odletěly do Singapuru • Facebook/Český florbal

Cože? Mistrovství světa v Singapuru? Ano, slyšíte správně… Právě do téhle exotické destinace vyrazily v úterý české florbalistky, kde se od neděle porvou o medaili. Na letišti v Praze sníh, teplé bundy. Ale po náročném patnáctihodinovém přesunu do Jižní Asie vystoupí do třicetistupňového vedra. „Je to pro nás velká výzva, abychom se s tím vším vyrovnaly,“ říká zkušená gólmana Jana Christianová, která se chystá na sedmý šampionát.

Šest hodin do Dubaje. Pak dalších šest do Singapuru. Celkem i s odbavením čeká národní tým dlouhá a vyčerpávající štreka.

„Jsme zvyklé létat do Švédska, Finska, Švýcarska… Což je něco jiného. Tohle je hardcore,“ pousmála se 33letá brankářka Christianová při dopoledním setkání s novináři na konci závěrečného soustředění v Hostivici u Prahy.

Proč zrovna exotický Singapur?

„Jde o rozvojový projet mezinárodní federace,“ vysvětluje Daniel Novák, prezident Českého florbalu. „I když sportovně ještě zaostává, politicky je v Asii florbal silnější než v Evropě.“

V posledních letech byla dějiště klasická. Točily se tradiční destinace – Švédsko, Švýcarsko, Slovensko, Finsko, Česko, Dánsko... Teď se šampionát vrací do exotiky, kde už byl v roce 2005. V Singapuru tehdy český výběr skončil až sedmý, tentokrát jsou vyhlídky mnohem, mnohem smělejší…

Ovšem mistrovství v dalekém městském státě v Asii výrazně pocítila i svazová pokladna. Podle hrubého odhadu florbalového šéfa Nováka budou náklady zhruba o milion větší, než kdyby se hrálo klasicky v Evropě.

„Pochopitelně největší rozdíl je v ceně letenek,“ popisuje Novák s tím, že i když se zúžil doprovodný štáb, tak přímo do sportovního úseku se nesahalo. Ten je stejně početný, jako kdyby se hrálo jinde. „Sport je u nás na prvním místě, takže pokud jde o počet hráček nebo realizační tým, ten zůstal stejný,“ vysvětluje prezident Českého florbalu.

Každý účastník mistrovství si musí náklady na dopravu a ubytování hradit sám, pořadatelé zajišťují pouze dopravu přímo po dějišti šampionátu. Což je běžná praxe.

„Obecně si myslím, že pro florbal určitě nebude na škodu, že se hraje v Singapuru. Může to posílit i Evropu,“ myslí si Filip Šuman, někdejší dlouholetý šéf českého svazu, jenž zároveň působí i jako viceprezident Mezinárodní federace.

Turnaj pro český výběr začne v neděli třetího prosince, kdy se utká s Polskem. Ve skupině ho ještě čekají Švédky a Slovenky. Zatím jedinou medaili, kterou ženská reprezentace na MS vybojovala, je bronz ze švýcarského St. Galenu z roku 2011.

Kouč Lukáš Procházka tentokrát netají podobné ambice. Minimálně. Sen je dostat se do finále.

„Od začátku našeho cyklu jsem tvrdil, že tým má na to hrát finále. To je cíl, který mám. Ten základní je přivézt medaili, na kterou čekáme dvanáct let. Ale já mám cíle ještě vyšší a věřím, že holky potvrdily, že je mít můžeme,“ hlásí reprezentační trenér.

Mužstvo je nakombinované zkušenostmi i dravým mládím, což může být správný mix, který nakonec naplní ambice.

Při rozhovorech se hráčky nebály zmínit, že je láká historické zlato. „Je to tak. My se o tom bavíme, protože už nechceme být týmem, o kterém se říká, že je pořád čtvrtý. Už nás sžírá a unavuje to poslouchat,“ přiznává velezkušená gólmanka Christianová.

Je čas to změnit. Protože když se podíváte na česká umístění na posledních šampionátech, vládnou ta zpropadená čtvrtá místa…

Změnit to má daleký Singapur.