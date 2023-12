42 hodin na cestě! Spaní na letišti... Zamazal z ČT přišel o přímý přenos

PŘÍMO ZE SINGAPURU | 42 hodin na cestě! Skupinka českých reportérů dorazila do Singapuru, dějiště světového šampionátu ve florbalu, o den později. Reportér iSport.cz stihl zápas jen tak tak, ovšem, televizní komentátor Ondřej Zamazal musel do hlediště usednout pouze jako divák. „Bohužel, už dopředu jsme museli zařídit náhradu. Bylo jasné, že to nestihneme všechno zařídit,“ uvedl Zamazal. To, aby kvůli zdlouhavému přesunu nestihl v cizině odkomentovat zápas, se mu stalo poprvé v kariéře.