136! Krupnová překonala i chlapy. A naštvala ji zima při setkání kapitánek

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Absolutní rekordmanka! Florbalistka Eliška Krupnová odehrála v rámci úvodního utkání na šampionátu v Singapuru 136. zápas v reprezentaci, čímž se vyhoupla do čela statistik napříč českými národními týmy. Tedy i mezi muži. „Bylo to moc hezký a příjemný,“ reagovala útočnice po vítězství 9:3 nad Polkami, když držela v ruce památeční fotografii, na níž je zachycená ze svého prvního zápasu. To byl rok 2010…

Kromě obrazu dostala i místní červeno-bílé květiny. „Hezky voní, snad ještě chvíli vydrží,“ reagovala 30letá reprezentantka, která startuje na svém sedmém mistrovství světa. Mezi muži vládně Tomáš Sladký, který odehrál 132 utkání.

Co na to říkáte? Že jste se stala absolutní rekordmankou, když jste překonala Hanu Koníčkovou?

„Nejdřív zdravím Háňu. Věděla jsem, že budu mít 136. zápas, ale nevěděla jsem, že to bude nejvíc ve všech reprezentacích. Ani jsem netušila, že obdržím na začátku utkání ocenění. Bylo to moc hezký, příjemný, kolem krku jsem dostala i kytičky, což je tady v Asii symbolický. Moc hezky voní, snad i chvíli vydrží. Takže moc děkuju…“

V rámečku je i památeční fotka z vašeho prvního zápasu před třinácti lety.

„Je to hrozně hezký, shodili jsme se, že tím, jak mám vlaječky na tváři, tak mě to ještě omlazuje. Do toho mám tlustou čelenku, která se dřív nosila, takže celkově je rozdíl hezký. Je fajn mít takovou památku.“

Jak jinak hodnotíte pohodlnou výhru 9:3 nad Polkami?

„Celkem přesvědčivý výsledek. Zezačátku jsme byly trošku nervózní, drhlo to, ale potom jsme se do toho dostaly, výsledek odpovídá obrazu zápasu. Je to super vstup.“

Jak jste celkově zvládly adaptaci v exotickém Singapuru?

„Předtím dlouhé cestování, aklimatizace nebyla jednoduchá, někdo s tím měl větší problémy, někdo menší. Ale myslím, že jsme to všechny holky zvládly v pohodě. Už to odstartovalo, čekaly jsme na to poměrně dlouho. Jsme rády, že to začalo. Navíc výhrou.“

Přechody z vedra do klimatizovaných prostor vám nedělají problémy?

„Teď už je to v pohodě, teplo mám ráda, i když vlhkost dává zabrat všem. Je fajn, že je tady klimatizovaná hala, ve které je za mě docela dobrá teplota.“

Nefičí ale na jiných místech až moc?

„Kde mi přišla fakt zima, byl mítink kapitánek ještě před mistrovstvím. To mě docela naštvalo, mohlo tam být asi tak osmnáct stupňů, měla jsem štulpny vytažené úplně nahoru a teplou mikinu přes hlavu, ale stejně jsme tam byly zmrzlé. Takže bylo evidentní, že všem byla zima. Z klimatizace je hned škrábání v krku, rýmička… Chceme se tomu vyhnout, dobře se oblíkáme, ve vnitřních prostorech pořád máme mikiny.“

A na pokojích máte jak?

„Naštěstí jde teplota regulovat, protože jinak je to zrádné. Snažíme se ji mít nastavenou rozumně, aby rozdíly nebyly moc velké. S Kájou Suchou máme stejný vkus, máme tam nějakých 24 nebo 25 stupňů. Což nám vyhovuje.“

V pondělí vás čekají Švédky, takže přijde pořádný test, že?

„Znám je moc dobře, budu hrát i proti svým spoluhráčkám. Bude to jiný fofr… To všichni víme. Bude to těžký zápas, jednou už jsme je v sezoně porazily, tak se budeme snažit i teď uspět, i když je to zatím druhé utkání na turnaji. Je to o nás, abychom dodržovaly herní plán, který máme. Chceme, aby výsledek byl dobrý.“