Gól v čase 59:56! Holky se s tím nes..., smála se šampionka. A Boleslav potvrdila dominanci
Do zavedených pořádků hodily granát. Florbalistky Bulldogs Brno poprvé v historii vyhrály ligu. Superfinále rozhodly čtyři sekundy před koncem! Takže zatímco v jejich táboře vládla euforie, v tom vítkovickém tekly slzy... Mnohem zkušenější tým byl favorit, útočil na čtvrtý triumf v řadě, ale Brno dokonalo revoluci. „Ano, dá se říct, že je to pohádka,“ svěřila se Anna Brucháčková, největší hvězda vítězek. Na vozíku si pro zlato dojela i zraněná spoluhráčka Veronika Machálková. U mužů triumfovala Mladá Boleslav, která zakončila sezonu bez porážky!
Sport zase ukázal dvě tváře. Na jedné straně hráčky Bulldogs vystartovaly za kotlem svých příznivců. Na druhé straně chodily hráčky smutně ke svým nejbližším, v očích měly slzy.
Finále rozhodl gól čtyři sekundy před koncem. Přišel nečekaně. V době, kdy už se partie dohrávala a oba týmy se chystaly na prodloužení. „Nečekala jsem, že to tam padne. Ale stalo se. Takže nemám, co víc bych k tomu řekla,“ usmála se Brucháčková.
Na krku jí visela medaile. Tu dostala i její spoluhráčka Veronika Machálková, která kvůli zranění nedohrála. U mantinelu dlouho ležela, pak ji odvezli na nosítkách. Ještě během zápasu jela na vyšetření. Jedna ze spoluhráček běžela za zdravotníky, aby donesla její doklady.
Když pádila zpátky, v tiskovém středisku se ptala: Kolik to je?
V tu chvíli to byla remíza. Jenže v čase 59:56 rozhodla Adéla Částečková a Bulldogs ovládlo nadšení. Brněnský celek čeká start v Poháru mistrů, kde doplní vítězky Poháru Českého florbalu Tatran Střešovice. Devítinásobné šampionky z Vítkovic nenavázaly na triumfy z poslední tří let.
Duel se hrál před 11 479 diváky a návštěvou těsně zaostal za loňským rekordem z ženského Superfinále mezi Vítkovicemi a Tatranem Střešovice (11 728). Fanoušci opět vytvořili výbornou atmosféru. A byli odměněni infarktovým závěrem.
Brno v sezoně napsalo báječný příběh. Ještě před čtyřmi lety byl tým na sestup, ale teď je na výsluní. „Je to zásluha starších holek, které nám extraligu udržely. Tak i mladých, které teď přišly,“ kvituje Brucháčková, hvězda nejen Bulldogs, ale i české reprezentace.
S ní získala stříbro na šampionátu v Česku. Teď to skončilo ještě o stupínek výš. Její spoluhráčky to zvládly, i když drtivá většina z nich hrála poprvé před takovou ďábelskou atmosférou. Neměla Brucháčková obavy, jak se s tím spoluhráčky popasují?
„Strach jsem neměla, jak znám holky, tak se s ničím neserou, jdou na hřiště a hrajou. Nějaké z nich mají zkušenosti z juniorské reprezentace, kde bývá víc lidí než na lize, ale před takovou kulisou jsme ještě nehrály. Ale zvládly jsme to, super,“ radovala se.
Potom už odešla za spoluhráčkami. Měly před sebou bujarou cestu domů autobusem. „Cesta bude dlouhá, oslavy máme naplánované, moc se těším,“ hlásí.
Superfinále mužů ovládli florbalisté Mladé Boleslavi, kteří vyhráli zápas č. 65. A v ligové sezoně nepoznali jedinou porážku! Naposledy si poradili s Tatranem 7:3 a obhájili zlato.
„Klobouk dolů přede všemi, jak jsme to zvládli,“ radoval se Adam Delong, který vytvořil historický rekord v počtu bodů za sezonu. „Ale hlavně mě těší, že jsem pomohl týmu vyhrát. V ten nejdůležitější moment. Každý, kdo proti nám hrál, měl extra motivaci nás porazit. Není jednoduché být pořád v pozici, že vás někdo loví," popsal Delong.
Jeho tým to zvládnul. A po zásluze je na vrcholu.