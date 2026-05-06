Dcera legendy na MS! Slavné jméno je tlak, říká Výborná. Proč jsou florbalistky na hřišti mrchy?
On je legendou ve sportu, který patří k národnímu pokladu. Někdejší hokejový útočník David Výborný (51) pětkrát vyhrál mistrovství světa a teď sleduje, jak jeho dcera Denisa (18) hraje na svém prvním šampionátu! Jako florbalistka. „Je fajn zase vidět národní dres. Navíc na hezkých holkách, ne jen na hokejistech,“ vtipkuje hrdý táta, zlatý kapitán z Vídně 2005. Oba se sešli ve studiu iSportu v podcastu Branky, děti, rodiče, kde florbalistka Tatranu Střešovice a juniorská reprezentantka popisovala, jak se žije se slavným jménem, kdo je u Výborných hlava rodiny nebo co jí táta radí. A proč jsou podle šampiona florbalistky na hřišti někdy mrchy?
Odehrál dvanáct světových turnajů v řadě, v tomto ohledu ho překoná až Roman Červenka. Pardubický lídr mu také vzal rekord v počtu utkání za českou reprezentaci (219). Výborný byl příkladný kapitán, v roce 2005 pozvedl jako kapitán zlato ve Vídni.
Vždycky český dres oblékal s hrdostí. A teď přímo v Itálii sleduje, jak ho má na sobě i dcera Denisa.
„Každý, kdo dělá vrcholový sport, sní o tom, že se dostane do reprezentace. Beru to s velkou pokorou,“ hlásí jedna z největších nadějí českého florbalu. Zatím je to juniorský výběr, ale pokud se jí bude dařit i dál, neměla by ji minout ani „velká“ reprezentace.
V mládí si vybrala dres s číslem 99. S devítkou hrával slavný táta, jenže ta byla obsazená. Takže k ní přidala ještě jednu. „Jednu za mě, jednu za něj. To je dobrý sladění,“ popisuje atraktivní blondýnka, která v podcastu Branky, děti, rodiče vtipkuje i o tom, proč si za přítele vybírala hokejisty. „Nikdy to nebyl záměr, prostě to tak vyšlo,“ krčí rameny dcera legendy.
Odmala kolem slyší: To je mladá od Vejby! Ale naučila se s tím žít. „Je to tlak, ale hlavně si ho vyvíjím sama na sebe. Když se daří, je jednoduché to svést na geny. Ale když to nejde, je těžší to zvládnout v hlavě,“ popisuje Výborná.
Rodina drží při sobě
Její táta v podcastu mluví i o tom, že syn Michal se nepotatil. V mládí ho postavil na brusle, ale hned na něm viděl, že to není sport pro něj… „Nemělo smysl ho do toho tlačit. Jsem rád, že si našel jinou parketu. Občas si zajde do posilovny, prostě to dělá na pohodu. Jako by to u běžných lidí mělo být,“ tvrdí někdejší útočník, který odehrál i 543 zápasů v NHL.
Syn se věnuje studiu holocaustu a historii koncentračních táborů. „Je to hrozně poučné. Stačí se jet podívat do Terezína, aby si člověk udělal obrázek, co strašného se dělo,“ říká slavný hokejista.
Kdo je hlava rodiny? On, nebo manželka Irena? Také na to padne řeč. Právě paní Irena je klíčovou postavou rodiny, která drží nevídaně při sobě. Vytváří prvotřídní servis.
„Za to jsem moc ráda, hodně tátových kamarádů se rozchází, což vidím i v hokejovém prostředí. Naši jsou v tomhle unikátní, je to super. I s bráchou držíme při sobě. Na život a na smrt,“ vyzdvihuje Denisa pevné rodinné kořeny.
Řeč padne také na to, že měla období, kdy si nebyla jistá, jestli u sportu zůstane. Ale překonala ho. Když má volný čas, ráda jezdí na koni.
V podcastu tátu s dcerou zpovídali lyžařská šampionka Šárka Strachová a Zdeněk Janda, dlouholetý redaktor iSport.cz. Najdete ho rovněž na youtube a na všech podcastových aplikacích.