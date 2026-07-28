Velký návrat do Střešovic! Tatran posílil útočník Langer, přichází ze Švédska
Florbalový útočník Filip Langer se vrací z týmu švédského mistra Storvrety do Tatranu Střešovice. Ve Švédsku čtyřiadvacetiletý vicemistr světa z roku 2022 strávil pět let. Nejdříve hrál dva roky za Kalmarsund a se Storvretou získal třikrát titul. Do Tatranu se z týmu švédského šampiona vrací i obránce Ondřej Němeček.
Langer v superlize debutoval už v 15 letech v prosinci 2017 na výjimku. Pak zamířil do konce sezony do švédského Pixba Wallenstam. V domácí nejvyšší soutěži dosud odehrál 92 zápasů a připsal si 173 bodů za 83 branek a 90 asistencí. Ve Švédsku získal s Kalmarsundem ligové a pohárové stříbro. Se Storvretou letos vedle titulu ovládl i Švédský pohár a Pohár mistrů.
Juniorský mistr světa z roku 2019 získal s národním týmem vedle stříbra i dva bronzy v letech 2021 a 2024. Se 132 body za 64 gólů a 68 přihrávek z 93 utkání je třetí v historické tabulce produktivity české reprezentace za Matějem Jendrišákem (153) a Radimem Cepkem (143).