Svatba jako cyp! Florbalová kráska si vzala televizní hvězdu. Kdo taky dorazil?
Televizně-florbalová láska oficiálně zpečetěná! Ondřej Zamazal, populární komentátor České televize, a Barbora Husková, miss mezi florbalistkami, si o víkendu řekli ano. Web iSport se dostal k fotografiím ze svatby, která se konala kousek od Otrokovic. Právě v nich florbalová reprezentantka, stříbrná z posledního světového šampionátu, vyrůstala. „Byla to párty jako cyp,“ s úsměvem reagovala 27letá kráska. Nezapře svou ostravštinu, kterou nasála během osmiletého angažmá ve Vítkovicích. Ne veselce nechyběli ani kolegové z televize nebo kamarádi z florbalu.
Před lety přeskočila jiskra, když Zamazal měl točit dokument o vítkovickém klubu. Postupně se z toho vyklubala velká láska, která hravě překonává i osmnáctiletý věkový rozdíl.
„Když je vám s někým dobře, nekoukáte na to,“ říká florbalová hvězda. Teď už jménem Barbora Zamazal Husková. „Vždycky jsem si přála mít velkou svatbu. Jsem moc ráda, že jsme tak významný den mohli prožít po boku našich nejbližších,“ dodává úspěšná útočnice, pětinásobná mistryně republiky.
Před dvěma lety se postarala o přestup roku, když posílila Tatran Střešovice. Spolu se Zamazalem si našli bydlení v Praze. Ale první novomanželský polibek proběhl na Moravě. V místě Dvůr Honětice, krásném resortu v italském stylu. V květnu tam měl veselku i hokejový mistr světa Petr Čajánek.
„Byla to pravá moravská svatba se vším všudy, dva úžasné dny na nádherném místě s lidmi, na kterých nám záleží,“ reagoval dlouholetý komentátor České televize, účastník několika olympijských her a mistrovství světa, který se zaměřuje na hokej, florbal nebo plavání.
Proudem tekla zázvorovice
Na svatbě bylo 110 hostů. Hlavně Huskovi prý byli jako Hujerovi…. K tomu blízcí nebo kamarádi, mezi nimiž nechyběli třeba hokejista Rostislav Olesz nebo televizní tváře Jiří Hölzel, Markéta Pernická a Petr Kubásek.
Ze strany novomanželky dorazily bývalé i současné spoluhráčky, včetně vicemistryň světa z domácího šampionátu 2025 (Nikola Příleská, Linda Fuchsová nebo Michaela Mechlová).
Úspěšné mistrovství provázel slovem právě Zamazal. Ještě v době, kdy jejich láska nebyla veřejně přiznaná, jenom okruh nejzasvěcenějších věděl, že když dala gól Husková, pro komentátora to bylo zvlášť emotivní… Teď už nic tajit nemusí. Vztah, který trvá tři roky, přerostl v manželství.
„Proudem tekla zejména zázvorovice, kterou Barčin táta Radek vyrábí dle tajné receptury,“ přiznal Zamazal, že nesměl chybět ani tradiční moravský nápoj.
Byla to prostě svatba jako cyp.